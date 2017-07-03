وزيرة التخطيط: مستهدفات النمو كما هى.. والتضخم سيرتفع

❐ إعادة تشكيل «القومى للأجور» ودراسة تحريك الحد الأدنى فى ظل ارتفاع تكاليف المعيشة هاجر عمران وولاء البرى توقعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى، زيادة معدلات التضخم نتيجة ارتفاع أسعار نقل المنتجات، إلا أنها لم تحددها، وأكدت فى نفس الوقت أن معدل النمو المستهدف لن يت

❐ إعادة تشكيل «القومى للأجور» ودراسة تحريك الحد الأدنى فى ظل ارتفاع تكاليف المعيشة

هاجر عمران وولاء البرى

توقعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى، زيادة معدلات التضخم نتيجة ارتفاع أسعار نقل المنتجات، إلا أنها لم تحددها، وأكدت فى نفس الوقت أن معدل النمو المستهدف لن يتأثر.

وأكدت الوزيرة لـ«المال»، على هامش مؤتمر «مصر تستطيع بالتاء المربوطة»، الذى عقدته وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج أمس الأحد، أن النقل يمثل %7 من نسبة التغير فى أسعار السلع.

وتراجعت وتيرة التضخم الشهرى فى مايو الماضى لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ قرار تحرير سعر الصرف خلال نوفمبر الماضى إلى %30.9 بتراجع نحو %2 مقارنة بشهر أبريل، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وسجل التضخم فى مايو %30.9 مقابل %32.9 فى أبريل.

وقررت الحكومة الخميس الماضى رفع أسعار المحروقات بنسب متفاوتة فى إطار خطط رفع الدعم على المواد البترولية.

فى سياق متصل، قالت هالة السعيد إن الفترة الحالية تشهد إعادة تشكيل المجلس الأعلى للأجور، وسيتم دراسة تحريك الحد الأدنى للأجور لأكثر من 1200 جنيه فى ظل زيادة الأسعار والأعباء المعيشية على المواطن.

وتستهدف الحكومة تحقيق معدلات نمو فى حدود %4.5 خلال العام المالى الحالى، مقابل %4 مستهدفة بنهاية العام المالى المنتهى.