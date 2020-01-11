وزيرة التخطيط: مستعدون لدعم «الإنتاج الحربي» في تسويق منتجاتها بإفريقيا

وزارة الإنتاج الحربي لها دورًا كبيرًا فيما يخص ملفي الصناعة المصرية وإحلال الواردات.

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن ملف الصناعة يقع في قلب عملية التنمية الاقتصادية، مؤكدة استعداد وزارتها لتقديم الدعم اللازم لوزارة الإنتاج الحربي في عملية تسويق منتجاتها عبر القارة الأفريقية.

وأضافت السعيد، خلال لقائها اللواء محمد العصار -اليوم السبت- أن وزارة الإنتاج الحربي لها دورًا كبيرًا فيما يخص ملفي الصناعة المصرية وإحلال الواردات.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرصها على تحقيق معدلات نمو وتطور في أنشطة الشركات كافة، وذلك وفقًا لخطة واستراتيجية واضحة وممنهجة بما يسهم في رفع قدراتها الإنتاجية وتعظيم عائد وأرباح الشركة.

وأشارت الوزيرة إلى سعي وزارة التخطيط لتطوير هياكل أجهزة الوزارات بالدولة، بهدف تعظيم مستوى الأداء الحكومي وتحقيق أعلى أداء بما يسهم في دفع عجلة الإنتاج والتنمية على مستوى الدولة.

يشار إلى أن الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، قد استقبل بمقر وزارة الإنتاج الحربي، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووفد من شركة NI Capital التابعة لوزارة التخطيط، لبحث آخر مستجدات العمل على إعادة هيكلة شركة حلوان للصناعات الهندسية (م99) الحربي- إحدى شركات الإنتاج الحربي.

وبحسب بيان صادر عن الإنتاج الحربى اليوم، يأتي هذا الاجتماع في إطار التواصل بين الوزارتين للوقوف على أوجه التعاون المشترك وبحث نتائج إعادة الهيكلة الخاصة بشركة حلوان للصناعات الهندسية (م99) الحربي التي تقوم بها شركة NI Capital.

ووفقًا للبيان تشمل إعادة الهيكلة قطاعات الموارد البشرية والمالية والتسويقية، وتكنولوجيا المعلومات وخطوط الإنتاج والتخطيط داخل الشركة.