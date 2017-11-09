وزيرة التخطيط: متفائلة جدا بمستقبل البلد

متابعات: صرحت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، في ختام منتدى شباب العالم، المقام بمدينة شرم الشيخ، بأن حضورها للمؤتمرات الخاصة بالشباب يكسبها طاقة ايجابية، وقالت: أشعر بتفاؤل كبير بمستقبل البلد، خاصة بعد رصدي لتلك الكوادر الشبابية الواعدة وأفكارهم المبشرة. وأضافت أن لديها ثق



متابعات:



صرحت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، في ختام منتدى شباب العالم، المقام بمدينة شرم الشيخ، بأن حضورها للمؤتمرات الخاصة بالشباب يكسبها طاقة ايجابية، وقالت: أشعر بتفاؤل كبير بمستقبل البلد، خاصة بعد رصدي لتلك الكوادر الشبابية الواعدة وأفكارهم المبشرة.

وأضافت أن لديها ثقة كبيرة بقدرة السياسات التي تتخذها الحكومة الحالية في تجاوز التحديات التي تواجه الدولة المصرية، وأوضحت أن الحكومة تعتمد علي مجموعة رئيسية من الأهداف التي من شأنها تحقيق نتائج أفضل لتنمية مستدامة، وتسعى لتوظيف العلم بإجراء الدراسات الدقيقة، والاستفادة من الخبرات العملية، مع النظر إلي التجارب المماثلة، والاستفادة منها في حل المشكلات، ومواجهة التحديات التي تواجه عملية التنمية.

وأوضحت أن لديها القناعة والشعور بالطمأنينة تجاه قدرة الجيل الحالي من الشباب على الحفاظ على مقدرات الدولة وتنميتها وتطويرها، وذلك في إطار السعي الدائم للدولة في استيعاب هؤلاء الشباب داخل المنظومة المؤسسية.

