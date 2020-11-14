وزيرة التخطيط : مبادئ مؤسسة كيميت بطرس غالي تركز على قيم الحوار وبناء السلام

شاركت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ ورئيس الهيئة الاستشارية لمؤسسة كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة في الملتقى السنوي للمؤسسة؛ والذي يأتي تزامنًا مع يوم ميلاد الدكتور بطرس بطرس غالى في الـ 14 نوفمبر من كل عام.

د. هالة السعيد: المؤسسة تتعاون مع العديد من المنظمات والجهات الحكومية وغير الحكومية لتحقيق أهدافها

وفي بداية كلمتها قالت الدكتورة هالة السعيد إن مؤسسة كيميت بطرس غالي تعد تعبيرًا عن الاعتزاز بمسيرة الدكتور/ بطرس غالي الحافلة وعطائه المتميز لقضايا وطنه وقضايا الإنسانية، وأهم ما يميز هذه المسيرة هو السعي المخلص لإقرار السلام والتفاهم، وإقرار الحقوق الثقافية دون تمييز.

وأشارت السعيد خلال كلمتها إلى المبادئ التي تتبناها مؤسسة كيميت بطرس غالي والتى تركز على قيم الحوار وبناء السلام والتنوع الثقافي والإيمان بأهمية العلم والبحث العلمي لتحقيق هذه الأهداف.

وأوضحت أن أنشطة ومحاور عمل المؤسسة تعكس هذه القيم، خاصة فيما يتعلق بتشجيع المبدعين والتعاون بين الدول الأفريقية والتوعية بحقوق الإنسان وحق الجميع في التنمية والحياة الكريمة.

المؤسسة تركز على تنمية التعاون مع الدول الأفريقية وتشجيع الباحثين المتميزين في مجالات بناء السلام والتعاون والقانون الدولي

كما لفتت الدكتورة هالة السعيد إلى تعاون المؤسسة مع العديد من المنظمات والجهات الحكومية وغير الحكومية لتحقيق أهدافها.

وأشارت إلى أهمية تنمية التعاون مع الدول الأفريقية، وتشجيع الباحثين المتميزين في مجالات بناء السلام والتعاون والقانون الدولي.

وقالت إن المؤسسة عقدت ندوة بعنوان “أفريقيا سلة غذاء العالم” تناولت مبادرات تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية في شتي المجالات.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه في 14 نوفمبر 2019، احتفلت مؤسسة كيميت- بطرس غالي بتوزيع الجوائز السنوية باسم الدكتور/ بطرس غالي،.

ولفتت إلى أن هذه الجوائز تتضمن جائزة التفوق الجامعي في مجالي القانون والعلوم السياسية للطالبين الحاصلين على أعلى مجموع في سنة التخرج (الأول والثاني) في كليتي الحقوق والاقتصاد والعلوم السياسية (قسم العلوم السياسية) بجامعة القاهرة.

ولفتت إلى أن جائزة التميز العلمي في مجالي القانون الدولي العام والتنظيم الدولي تمنح لأفضل رسالتي دكتوراه قدمتا إلى الجامعات المصرية في مجالي القانون الدولي العام والتنظيم الدولي.

وقالت إن جائزة التميز العلمي في مجال الدراسات الأفريقية تمنح لأفضل رسالتي دكتوراه قدمتا إلى الجامعات المصرية في مجال الدراسات الأفريقية (العلوم السياسية والتنظيمات الإقليمية الأفريقية).

وأضافت الدكتورة هالة السعيد أن الجوائز تشمل كذلك جائزة التفوق للملحقين الدبلوماسيين الجدد بوزارة الخارجية لتكريم الملحقين المتميزين بمعهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية وتمكينهم من استكمال دراساتهم العُليا من خلال تقديم منحة لأحد الملحقين المتفوقين للحصول على درجة الماجستير في مجال العلوم السياسية والعلاقات الدولية من إحدى الجامعات المتميزة في الخارج.

وبالإضافة إلى ذلك جائزة الإسهام العلمي المتميز في مجال صنع وحفظ السلام والتي تمنح لكتاب منشور باللغات العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية لتكريم الإسهامات العلمية المتميزة التي شكلت إضافة للمعرفة في مجال صنع وحفظ السلام، وفق الوزيرة.

وتشمل أيضا بحسب د. هالة السعيد عن جائزة الإنجاز في مجالات دبلوماسية حل الصراعات والديمقراطية وحقوق الإنسان والتي تهدف إلى تكريم الشخصيات البارزة العاملة في مجالات دبلوماسية حل الصراعات والديمقراطية وحقوق الانسان، وتشمل العاملين في الحقل السياسي والدبلوماسي والحقوقي.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد أنه مع الظروف الاستثنائية وغير المسبوقة التي يمر بها العالم نتيجة لجائحة فيروس كورونا، وتأثيرها على فئات بعينها مثل العمالة غير المنتظمة والمرأة، قامت مؤسسة كيميت بطرس غالي بالعديد من الجهود؛ مع عقد أكثر من جلسة نقاشية للمساهمة في طرح أفكار من شأنها المساهمة في صنع سياسات تساعد الدولة علي تجاوز هذه الفترة الصعبة والاستجابة للاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للفئات المتضررة.