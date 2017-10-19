وزيرة التخطيط : لماذا لا تكون قنا مدينة المشغولات اليدوية؟

تفقدت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى، اليوم الخميس، المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة “النداء” التابعة للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وأبدت إعجابها بالمنتجات المعروضة ضمن أعمال المبادرة بمحافظة قنا، وهي المبادرة التي بدأت منذ 6 سنوات في منطقة واحدة وتم الاشتراك فيها بتخصصات مختلفة ومن ثم انتشرت.

وأشارت إلي ضرورة التوسع في صناعة تلك المنتجات والتسويق لها بشكل أفضل وتساءلت : لماذا لا تكون قنا مدينة المشغولات اليدوية.

جاء ذلك ضمن فعاليات الزيارة الميدانية التي تقوم بها وزيرة التخطيط على مدى يومين، لمحافظتي قنا والأقصر، وذلك في إطار استكمال سلسة زياراتها الميدانية إلى صعيد مصر، لتفقد مجموعة من المشروعات التنموية، والوقوف على نسب إنجاز تلك المشروعات.

يُذكر أن وزيرة التخطيط قد بدأت زيارتها إلى الصعيد الشهر الماضي عبر بوابته الشمالية، محافظة الفيوم.