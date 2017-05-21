وزيرة التخطيط للمال: أتوقع تثبيت سعر الفائدة اليوم

أحمد عاشور توقعت الدكتورة هالة السعيدة، وزيرة التخطيط، أن يثبت البنك المركزي سعر الفائدة اليوم، مشيرة إلى أنها علي كامل الثقة في قرارات البنك المركزي المصري وتعامله مع السياسة النقدية باستقلالية تامة.وكان صندوق النقد الدولي قد نصح البنك المركزي برفع أسعار الفائدة، للحد من التضخم الذي تجاوز



أحمد عاشور

توقعت الدكتورة هالة السعيدة، وزيرة التخطيط، أن يثبت البنك المركزي سعر الفائدة اليوم، مشيرة إلى أنها علي كامل الثقة في قرارات البنك المركزي المصري وتعامله مع السياسة النقدية باستقلالية تامة.

وكان صندوق النقد الدولي قد نصح البنك المركزي برفع أسعار الفائدة، للحد من التضخم الذي تجاوز الـ32%.



وتبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، في اجتماعها اليوم، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في إطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها البنك المركزي.

وقرر المركزي في اجتماعه الماضي، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 14.75% و15.75% على التوالي، وسعر الائتمان والخصم عند 15.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 15.75%.