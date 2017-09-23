وزيرة التخطيط لـ المال: نستهدف نقل الوزارات للعاصمة الإدارية نهاية 2018

أحمد عاشور قالت الدكتورة، هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الحكومة تستهدف نقل الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة بحلول ديسمبر 2018. جاء ذلك ردا علي سؤال للمال علي هامش الجولة التفقدية التي تقوم بها اليوم السبت، لمحافظة الفيوم لتفقد المشروعات التنمويةوأضافت الوز

أحمد عاشور

قالت الدكتورة، هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الحكومة تستهدف نقل الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة بحلول ديسمبر 2018.

جاء ذلك ردا علي سؤال للمال علي هامش الجولة التفقدية التي تقوم بها اليوم السبت، لمحافظة الفيوم لتفقد المشروعات التنموية

وأضافت الوزيرة أن وحدات تقديم الخدمات للمواطنين ستظل في أماكنها الحالية، بينما سيتم توفير أماكن للوزراء وفرق المعاونة والمساندة الخاصة بهم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكان رئيس مجلس الوزراء قد عقد اجتماع الاسبوع الماضي مع وزيرة التخطيط لبحث نقل الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة.