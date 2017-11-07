وزيرة التخطيط: كلما ارتفع معدل النمو الاقتصادي زادت الخدمات للمواطن

- خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادى بدأت تأتي بثمارها وإن كانت ببطء- الدور الأساسي للدولة وللقطاع الخاص أنه يوفر فرص عمل للمواطنأحمد عاشور: أفادت د. هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بأن الخطوات في برنامج الإصلاح الاقتصادى بدأت تأتي بثمارها وإن كانت ببطء، وأنه كلما زا

– خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادى بدأت تأتي بثمارها وإن كانت ببطء







– الدور الأساسي للدولة وللقطاع الخاص أنه يوفر فرص عمل للمواطن



أحمد عاشور:



أفادت د. هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بأن الخطوات في برنامج الإصلاح الاقتصادى بدأت تأتي بثمارها وإن كانت ببطء، وأنه كلما زاد معدل النمو الاقتصادي زادت الخدمات المقدمة للمواطن، إلا أنه لابد من وجود توازن بين معدل النمو السكاني ومعدل النمو الاقتصادي، وإلا تحولت ثروتنا الشبابية إلى مشكلة.

وقالت: “لا يوجد إصلاح حقيقي يتم بدون تكلفة، ويتأثر بتلك التكلفة جميع فئات المجتمع”.

وأضافت السعيد، أن خطوات الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف وترشيد دعم الطاقة، انعكس على تقليل حجم الواردات وزيادة في مجالي الصناعة والزراعة، وبالتالي تم توجيه الدعم لبرامج حماية اجتماعية للمواطن مثل برنامج تكافل وكرامة وايضا زيادة دعم التموين، والحماية المستدامة بحق تتمثل في قيام للدولة والقطاع الخاص بتوفير فرص عمل للمواطن.

وعن تجارب الدول الأخرى في الإصلاح الاقتصادي، قالت سيادتها، أننا لابد ان نستفيد من تجارب الدول الأخرى ولكن المقارنات ليست سهلة، فما استطيع تطبيقه في دولة قد لا استطيع تطبيقة بدولة أخرى.

وأثناء اللقاء تحدثت د. هالة عن استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 وقالت، أن الاستراتيجية هي نسخة وطنية لاستراتيجية التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وقد تقدمنا للأمم المتحدة اختياريا حتى يتم متابعة تنفيذ الاستراتيجية. واضافت ان الشباب والمرأة لهم دور مهم في تحديث ومراجعة الاستراتيجية، وسيتوفر بأول ديسمبر تطبيق الكتروني يمكن الشباب من مراجعتها والمشاركة في تطويرها.