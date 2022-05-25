وزيرة التخطيط: قطاع المطاعم والفنادق شهد نموا 62.8% بالشهور التسعة الأولى من العام

استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقريرها باجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي اليوم معدلات النمو القطاعي خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي الجاري.

وأكدت وجود تحسن ملحوظ بكافة الأنشطة الاقتصادية خلال هذه الفترة، موضحة أن القطاعات الرائدة للنمو تمثلت في : قطاع المطاعم والفنادق والذي شهد نموا بلغ 62.8%، والاتصالات بنسبة 16.4%، وقناة السويس بواقع 13%، والصناعة التحويلية بنسبة 10.3% والتشييد والبناء بمعدل 8.2%.

كما عرضت وزيرة التخطيط معدلات النمو القطاعي (مبدئي) في الربع الثالث من العام المالي الجاري، موضحة أن كافة الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو موجبة خلال الربع الثالث، وتنامت قطاعات: الاتصالات بنسبة 16.3%، وقناة السويس بمعدل 9.8%، والصناعات التحويلية بواقع 8.5%، والتشييد والبناء بنسبة 6.3.

وفي هذا السياق، أوضحت القطاعات الأكثر إسهاما في الناتج المحلي الإجمالي خلال كل من الربع الثالث والشهور التسعة الأولى من العام المالي الجاري، حيث ساهمت بنسبة 61% من إجمالي الناتج، وهي قطاعات : الصناعة التحويلية، والتجارة، والاستخراجات، والأنشطة العقارية، والزراعة.

وأضافت: تنامت الصناعات الغذائيّة والكيماويّة والدوائيّة، ومواد البناء، والأجهزة المنزليّة، وحدثت طفرة في الصادرات الصناعيّة من المُنتجات الكيماويّة والبلاستيكيّة والأسمدة، خاصة مع ارتفاع الأسعار العالميّة.

وتابعت بأنه في مجال الاتصالات، تم التوسّع في تطوير خدمات الإنترنت فائق السُرعة، ونمو الصناعات التكنولوجية وخدمات التعهيد.