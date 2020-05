وزيرة التخطيط في قمة صوت مصر : لو حدثت تلك الأزمة في 2016 لضغطت جدًا على الاقتصاد

شاركت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحوارات “صوت مصر “تغيير الواقع” والتي أطلقتها “قمة صوت مصر” على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

تناقش الحلقات والتي تأتي بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين تأثير أزمة انتشار فيروس COVID -19 على العالم وكيف ترسم تلك “الأزمة” مسارات واقع جديد ومستقبل مختلف في المجالات المختلفة في مصر والعالم.

تناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الحديث حول تأثير أزمة كورونا على الاقتصاد المصري والعالمي والإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة الأزمة و التعايش مع الواقع الجديد .

وأوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن أزمة الكورونا غير مسبوقة حيث لم يواجه العالم مثلها منذ أزمة الكساد الكبير.

وتابعت السعيد أن الأزمة الحالية مختلفة لأنها تؤثر علي قطاع الصحة من خلال التأثير على صحة الإنسان بشكل أساسي وبالتالي فهي تؤثر علي نشاطات القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأكدت أن الضرر الواقع علي الاقتصاد العالمي كبير من حيث انخفاض حجم التجارة الدولية وحجم الاستثمارات والتأثير علي سوق العمل، لافتة إلي تقدير منظمة العمل الدولية للوظائف التي من شأنها فقدان أماكنها وفرصها في التوظيف بما متوسطه ٢٥ مليون وظيفة وما له من تداعيات وضرر اقتصادي كبير.

وأشارت السعيد إلي أن ما يزيد من تعقد الأزمة هو وجود قدر من عدم اليقين من حيث وقت انتهاء الأزمة وعمقها وتداعياتها، مستطرده أن هناك قطاعات توقفت بشكل كامل جراء تلك الأزمة كالسياحة والنقل الجوي وأخري توقفت جزئيًا بما يؤدي إلي حالة من الركود علي الاقتصاد العالمي.

وبالحديث عن مصر أوضحت السعيد أن مصر تتضرر كباقي الدول لكن النقطتين المختلفتين للاقتصاد المصري تتمثل أولها في وجود برنامج إصلاح اقتصادي قوي مما جعل وضع الاقتصاد المصري ومؤشراته من معدلات نمو وبطالة وتضخم في حالة جيدة.

وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه لو حدثت تلك الأزمة في ٢٠١٦، قبل بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي، لأصبح الوضع ضاغطًا جدًا على الاقتصاد المصري.

ولفتت د.هالة السعيد إلي الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها مصر بتوفير حزمة مالية بقيمة ١٠٠ مليار جنيه.

وأكدت أن القطاعات كافة كانت في أفضل مستوياتها حتي مارس ٢٠٢٠. Narrative Talks: Reshaping Norms with H.E Dr Hala ElSaid #صوت_مصر #تغييرالواقع‎أول حلقات د هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في "صوت مصر – تغيير الواقع"، تأثير أزمة كورونا الحقيقى على الاقتصاد المصري والعالمي و الإجراءات الاستباقية من الدولة المصرية لمواجهة الازمة و التعايش مع الواقع الجديد .The first episode of the Minister of Planning and Economic Development, Dr. Hala El Said’s session in #Narrative_Summit: #Reshaping_Norms The true impact of Covid-19 pandemic on the local and global economy and the proactive measures taken by Egyptian state in the face of the crisis to adjust to the new norm.Gepostet von Narrative Summit am Montag, 18. Mai 2020

يمكن متابعة أولي حلقات د..هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في “صوت مصر – تغيير الواقع” من خلال الرابط التالي https://bit.ly/3bFKEcZ

يُشار إلى أن قمة صوت مصر بدأت إطلاق حوارات “صوت مصر-تغيير الواقع” t- Reshaping Norms باستضافة دكتور محمود محى الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لشؤون التنمية المستدامة.

جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قد قامتا بتنظيم الدورة الرابعة “لقمة صوت مصر” ضمن فعاليات ثاني أيام الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نوفمبر الماضي.

