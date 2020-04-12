وزيرة التخطيط : فتح باب التبرع للعمالة المتضررة على حساب 2030 بفروع بنك مصر

أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن فتح باب التبرع للمؤسسات والأفراد، وذلك من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين في قطاعات الدولة المختلفة المتضررة من فيروس كورونا، على الحساب رقم “2030” بجميع فروع بنك مصر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم الأحد بمقر وزارة الدولة للإعلام بحضور وزراء القوى العاملة، والتموين والتجارة الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدولة للإعلام، لاستعرض إجراءات صرف المنحة التي قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي صرفها للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

تنسيق الجهود

وأكدت وزيرة التخطيط ضرورة أن يكون هناك تكامل بين كل جهود مؤسسات الدولة المصرية، لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد الحالية التى يمر بها العالم.

وأوضحت أنه تم تجميع أسماء العمالة المتضررة من تلك الأزمة بقاعدة بيانات تمت تنقيتها؛ مع وضع معايير الاستحقاق.

وتابعت وزيرة التخطيط أن أهم تلك المعايير تتمثل فى أن تكون هذه الفئات غير مستفيدة من مبادرات أو منح أخرى من الدولة المصرية سواء تكافل وكرامة، أو معاشات.

ولفتت إلى أنه كان هناك تكرار في الأسماء، وكان هناك تسجيل لبيانات أشخاص متوفين، وهذه البيانات تم استبعادها.

وفيما يتعلق بأعداد الأسماء المسجلة على قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، أفادت السعيد بأن أعداد الأسماء على قاعدة البيانات وصلت حتى الآن إلى 1,5 مليون اسم.

مؤكدة أهمية تكاتف وتكافل فئات المجتمع مع بعضها في ظل هذه الأزمة، والظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع.

وأضافت السعيد أن الدولة المصرية تضح باستمرار أموالًا في حسابات العمالة المتضررة من أزمة فيروس كورونا المستجد.

أماكن التوزيع

وحدد الوزراء آلية صرف المنحة اعتبارًا من غد الاثنين وحتى يوم الخميس، من خلال رسالة نصية سوف تصل إلى المستحق على هاتفه المسجل عند تسجيل بياناته خلال المنظومة الإلكترونية لوزارة القوي العاملة، تحدد موعد ومكان الصرف، من خلال 5700 منفذ وفرع، للبريد وبنك التنمية والائتمان الزراعي المصري، فضلًا عن 600 مدرسة لصرف المنحة للمستحقين.