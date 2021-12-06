وزيرة التخطيط: طرح مشروع أرض الحزب الوطني خلال أسابيع

كشفت د هالة السعيد وزيرة التخطيط أنه خلال أسابيع سيتم طرح مشروع تطوير أرض الحزب الوطني . جاء ذلك في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON" وتحفظت وزيرة التخطيط على كشف تفاصيل…

كشفت د هالة السعيد وزيرة التخطيط أنه خلال أسابيع سيتم طرح مشروع تطوير أرض الحزب الوطني .



جاء ذلك في مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”

وتحفظت وزيرة التخطيط على كشف تفاصيل المشروع قائلة : “مش هقدر أتكلم عنه دلوقتي لكن إحنا خلصنا الدراسات وسنطرحها في بداية العام تقريباً “.

وأوضحت أن ماتم الانتهاء منه الان هو أرض القرية الكونية والتي سيتم استغلالها في بناء مدارس على أرض القرية الكونية. بالشراكة مع مجموعة من المستثمرين القطاع الخاص”.



وحول استغلال مقر وزارة الداخلية بميدان التحرير، قالت إنه سيتم استغلالها في ثلاثة أنواع مختلفة من الاستثمارات بداية من إقامة جامعة فرنسية متخصصة في الدراسات العليا وتقدمت بالفعل وتنتظر الترخيص بالإضافة إلى مكان لريادة الأعمال والشركات الناشئة و “كول سنتر”.

وأضافت: “منطقة وسط البلد لازالت مفضلة للشباب عشان حركة مواصلات ومع انتقال الحكومة للعاصمة الادارية سيخف الازدحام ولازم نعيد للقاهرة الحياة ولن يكون هناك ضغط مروري”.



وكشفت أن حجم الأصول التي آلت للصندوق السيادي حتى الآن تضم سبعة أصول منها القرية الكونية والاستكشافية ومبنى مجمع التحرير وأرض الحزب الوطني ومبنى معهد ناصر”.



وكشفت أنه جارٍ التفاوض الآن مع إحدى الجهات لتحويل مبنى معهد ناصر لمستشفى وهي أحد الجهات الطبية”.



وأوضحت أن مجالي التعليم والصحة هي ضمن المجالات المهمة للصندوق خلال 2022 قائلة : “عاوزين نكبر صندوق التعليم المبرم مع البنوك ومصر لتأمينات الحياة وبالتالي نتجه بشكل مكثف لإنشاء مدارس للطبقة المتوسطة ومناسبة للأسر المصرية”.



وتابعت: “دلوقتي المدارس الموجودة دولية وحكومية ونستهدف الطبقة المتوسطة بتعليم جيد في مقابل مالي مناسب يناسب الأسر المصرية ولهذا نتوسع في هذا النموذج مع القطاع الخاص بالذات التعليم الفني والمدارس التطبيقية في إطار توجه الدولة لتطوير التعليم الفني والمهني بشكل عام “.