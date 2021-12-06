استثمار

وزيرة التخطيط : سنبدأ في دراسة تطوير حديقة الحيوانات والأورمان وسنحافظ على كل الأشجار

كشفت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحكومة ستبدأ في دراسة تطوير حديقة الحيوانات والأورمان وستحافظ على كل الأشجار. جاء ذلك في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON". وقالت إنه…

المال - خاص 12:47 ص, الثلاثاء, 7 ديسمبر 21 12:47 ص, الثلاثاء, 7 ديسمبر 21

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كشفت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحكومة ستبدأ في دراسة تطوير حديقة الحيوانات والأورمان وستحافظ على كل الأشجار.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وقالت إنه : “مع الانتقال للعاصمة الادارية ندرس مع عدد من المستثمرين الاستغلال الأمثل للمباني الهامة كنوع من التنشيط السياحي مثل منطقة باب العزب والتي سيتنهي الدراسات الخاصة بها نهاية ديسمبر بالشراكة مع شركة بدايات لتحويلها لمنطقة ثقافية وهو إتجاه رائد في العالم كله”.

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وأوضحت أنه هناك تكليفا من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالنظر في استغلال بعض الحدائق مثل الاورومان وحديقة الحيوان ونعمل عليه، مضيفة: “ستكون من الأمور الهامة التي ستحدث نقلة وأن يتم تطويرها واستغلالها بشكل أمثل”.


وذكرت أن “هناك بعض التخوفات المجتمعية من اقتطاع للحدائق أثناء التطوير ونحاول تطويرها ورفع كفائتها وننظر للموضوع من جهة قلق الناس بشكل مجتمعي راقي بدون أي ضغط أو تغيير في معالم المنطقة لكن رفع قيمة الأصل وعبر توفير حديقة لائقة بالشعب المصري والعالم كله”.

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وتابعت: “حديقة الاسماك مثلاً أنا زرتها ووجدت أنها شهدت إهمالا والهدف هو تطويرها ورفع قيمتها وبالتالي سيتم تطويرها لتكون مكاناً مناسب والناس تلاقي مكان تجلس فيه عبر وجود مقاصد مناسبة للجميع”.


وكشفت أنه سيتم البدء في دراسة تطوير حديقة الحيوانات والأورمان، مضيفة: “ولاداعي للقلق سنحافظ على كل الأشجار والخضرة سيتم التطوير فقط ورفع كفائتها”.

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