وزيرة التخطيط: رؤية مصر 2030 تستهدف حماية الأراضي الزراعية

المال - خاص نظمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل لمناقشة تحديث قطاع الزراعة بمحور التنمية الاقتصادية بإستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، بما يتماشى مع رؤية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعية، ومناقشة التحديات التي تواجه تحقيقها. تأتي هذه الفعاليات م

المال – خاص

نظمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل لمناقشة تحديث قطاع الزراعة بمحور التنمية الاقتصادية بإستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، بما يتماشى مع رؤية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعية، ومناقشة التحديات التي تواجه تحقيقها.

تأتي هذه الفعاليات محققة لأهداف الوزارة في مناقشة القضايا والموضوعات التي تهم المواطن المصري.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الحكومة المصرية تستهدف في قطاع الزراعة من خلال إستراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، التوسع الزراعي الأفقي والتوطين الزراعي، بجانب ترشيد استخدام موارد المياه، وحماية الأراضي الزراعية، وهذا يساهم في ترشيد إنتاج المنتجات الزراعية والاكتفاء ذاتيًا من عدد من المنتجات التي نستوردها.

وأشارت السعيد، إلى أن قطاع الزراعة قطاع مُولد للعديد من فرص العمل، وقد شارك في الربع الأول من العام المالي الحالي، بنسبة 51% من فرص العمل في مصر.

وتابعت السعيد أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح لتطبيق التنمية المستدامة في كل القطاعات، مشيرة إلى أنه يجب تطبيق مفهوم التنمية المستدامة في كل القطاعات لأن التنمية التقليدية لم تأت بنتيجة، ويجب الأخذ في الاعتبار حقوق الأجيال الحالية والقادمة، وأن تكون هناك كفاءة في استخدام الموارد.

وأضاف الدكتور حسين أباظة، رئيس فريق عمل إستراتيجية التنمية المستدامة -رؤية مصر 2030 بوزارة التخطيط، أن ورشة عمل اليوم تتضمن النظر في التحول إلى أنماط زراعية أكثر استدامة تشمل الاستخدام الامثل للموارد المائية والطاقة والمدخلات الزراعية الأخرى، والإقلال من الفاقد في العملية الزراعية، مع إعطاء أولوية لتحقيق تنمية زراعية متكاملة تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي في مصر وتنمية الريف المصري.

وحضر الفعالية، الدكتور حسين أباظة، وعدد من ممثلي الوزرات الأخرى، منها: الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعية، الموارد المائية والري، البترول والثروة المعدنية، الكهرباء والطاقة المتجددة، البيئة، التعليم العالي والبحث العلمي، الخارجية، وحضر ممثلي عن معهد التخطيط القومي، والمركز القومي للبحوث.

يذكر أن تلك الورشة تعد هي الثانية لوزارة التخطيط خلال الأسبوع الجاري، ويأتي ذلك في إطار تحديث إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 من أجل العمل على تبسيط رؤية مصر 2030 وأهدافها على المواطن، ويمكن للمواطن تصفح الرؤية وإبداء التعليقات والآراء في خطط الدولة عملاً بمبدأ التشاركية المجتمعية.