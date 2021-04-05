اقتصاد وأسواق

وزيرة التخطيط : خطة لتدريب 2 مليون سيدة في 3 سنوات من خلال خطة مقدمة للرئيس (فيديو)

مع توفير فرص عمل من خلال مليون مشروع تقودها المرأة في المحافظات المختلفة
محمد مجدي 10:01 م, الأثنين, 5 أبريل 21 10:01 م, الأثنين, 5 أبريل 21

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أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة تولي اهتمام كبير بالمجتمع المصرى وتنمية الريف المصرى، لذلك لابد أن يصاحبه تنمية في الأسرة وخصائص السكان.

وقالت السعيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج الحياة اليوم على فضائية الحياة ، إن هدف خطة تنمية الأسرة المصرية محوران ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان.

وأضافت السعيد ، أنه تم تقديم خطة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، لها عدة محاور، المحور الرئيسى هو التمكين الاقتصادى للمرأة، من خلال رفع القدرات و المهارات من خلال تدريب ما لايقل عن 2 مليون سيدة في 3 سنوات وتوفير فرص عمل من خلال مليون مشروع تقودها المرأة في المحافظات المختلفة.

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وأشارت إلى أن التمكين الاقتصادى من الأمور المهمة التي تعطى المرأة الثقة والاستقلالية ، موضحة أنه يتم حاليا تطوير الوحدات ومستشفيات التكامل التي لم يكن جزء كبير منها غير مستغل وتقسيمها إلى قسمين.

وتابعت السعيد ، أن القسم الأول عبارة عن وحدة تنمية وصحة الأسرة، و القسم الثانى حضانة لرعاية الأطفال والقسم الاخر عبارة عن مشاغل وورش عمل.

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ولفتت السعيد إلى أن وزارة الصحة تقوم باستخدام ما تنتجه تلك الورش، مضيفة أنه لابد من التوعية والمحور الثقافي عن طريق وضع مناهج تتحدث عن أهمية الاحتفاظ بأسرة سليمة ودور الإعلام والمؤسسات الدينية في التوعية بالحفاظ على حجم أسرة مناسب يتناسب مع دخل العائل لها.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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