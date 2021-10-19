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وزيرة التخطيط : جائزة التميز الحكومي تعكس شراكتنا الإستراتيجية بدولة الإمارات

وأشارت هالة السعيد إلى إصرار فريق عمل الجائزة على استمرار أعمال الدورة الثانية، ليتم جني ثمار هذا العمل بإعلان أسماء الفائزين في كل فئة من فئات الجائزة وتكريمهم.
أحمد عاشور 8:18 م, الثلاثاء, 19 أكتوبر 21 8:18 م, الثلاثاء, 19 أكتوبر 21

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قالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن أعمال جائزة مصر للتميز الحكومي لم تكن بمعزل عن التحديات التي واجهت العالم أجمع، جاء ذلك خلال كلمتها، اليوم، بحفل إعلان جوائز مصر للتميز الحكومي، والمنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الوزير محمد القرقاوي وزير شئون مجلس الوزراء والمستقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وبمشاركة عدد من الوزراء.

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وأشارت هالة السعيد إلى إصرار فريق عمل الجائزة على استمرار أعمال الدورة الثانية، ليتم جني ثمار هذا العمل بإعلان أسماء الفائزين في كل فئة من فئات الجائزة وتكريمهم.

ووجهت السعيد كلمة للفائزين بجائزة التميز الحكومي، قائلة: “لا يكفي التوصل إلى النجاح المهم أن نستمر وأن نكون ناجحين.. فالنجاح هو بداية الطريق الصحيح نحو التميز والارتقاء بمؤسساتنا وتحقيق طموحات المواطنين الذين يحلمون بالجمهورية الجديدة”.

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واختتمت السعيد مؤكدة حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على استمرار الشراكة الإستراتيجية في مختلف مجالات التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة،

ومن بينها التعاون في مجال إنشاء مركز الخدمات الحكومية المتميز في أسوان، وملف بناء القدرات الحكومية بمجالات تعزيز ثقافة الابتكار في العمل والتوجيهات الإستراتيجية لاستشراف المستقبل، وكذلك إستراتيجية الاتصال الحكومي.

وتقدمت السعيد بالشكر لفريق جائزة التميز الحكومي بالوزارة، على إيمانهم بفكرة الجائزة ونشرها والتعاون مع مختلف الجهات لغرس وتنمية ثقافة التميز.

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كما هنأت الفائزين بجائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الثانية. وشارك بالحفل، اليوم، ضيوف مصر من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ونخبة من الوزراء والسفراء وأعضاء المجالس النيابية وأعضاء الهيئات القضائية ورؤساء الجامعات، وكذا نخبة متميزة من الإعلاميين والمفكرين والمسئولين الحكوميين.

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بقلم أحمد عاشور

حاصل علي بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ،يعمل في جريدة المال منذ عام 2010 ويشغل منصب رئيس قسم الاستثمار والنقل بالجريدة.

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