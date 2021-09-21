وزيرة التخطيط تُناقش المشروعات الاستثمارية مع محافظ الوادي الجديد

استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، لمناقشة خطة ومشروعات المحافظة المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2021-2022.

وناقشت وزيرة التخطيط خلال اللقاء الخطط والمشروعات الخاصة بالمحافظة، المدرجة بالخطة الاستثمارية ومعدلات التنفيذ التي وصلت إليها تلك المشروعات، مؤكدة ضرورة التركيز على الأهمية النسبية للمشروعات وإعطاء الأولوية للمشروعات الأهم، موضحة ضرورة استغلال ما تمتلكه المحافظة من مقومات طبيعية.

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة عددًا من الملفات الاستراتيجية التي تعمل عليها الوزارة وخطط التوسع في التنمية العمرانية وكذا تنفيذ مبادرة حياة كريمة.

وأوضحت أنه وفقًا للاستثمارات الموجهة لمحافظة الوادي الجديد في الخطة الاستثمارية، فإن قطاع الكهرباء حصل على النسبة الأكبر من الاستثمارات المستهدفة الموجهة لمحافظة الوادي الجديد.

وعن أهم مشروعات المحافظة في عددٍ من القطاعات، أشارت الوزيرة إلى إنشاء عددًا من المستشفيات الجديدة بمراكز المحافظة فيما يتعلق بالخدمات الصحية، كما تناولت الحديث عن مشروعات الخدمات الأخرى، التي تتضمن تدعيم احتياجات الوحدات المحلية بكافة مراكز المحافظة، وإنشاء مراكز شباب، واستكمال تطوير منظومة الطرق.