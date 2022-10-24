وزيرة التخطيط : توطين صناعة القطارات فى مصر سيحقق قفزة فى التصدير والتشغيل

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، إن توطين صناعة القطارات فى مصر سيحقق قفزة فى التصدير والتشغيل لارتباطه بصناعات عددية، لافتة إلى أن الدول المتقدمة نهضت بالصناعات الكبرى بجانب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت وزيرة التخطيط، خلال مشاركتها بالجلسة الثامنة من المؤتمر الاقتصادي 2022، بعنوان دور الصندوق السيادي وفرص المشاركة مع القطاع الخاص، أن الحكومة تعمل على ضخ رؤوس اموال اجنبية استغلال أصول الدولة سواء أراضي غير مستغلة أو مباني عامة مغلقة.

وتابعت أن هناك 300 شركة عالمية من 30 دولة تقدمت للمشاركة فى طروحات الاستثمار فى محطات معالجة المياه بما يسهم بالارتقاء بمكانة مصر في الطروحات الدولية.

وأكدت أن صندوق مصر السيادي يدرس تأسيس صندوق فرعي للشركات الناشئة، موضحة ان الصندوق يستهدف دعم الصناعات ذات المكون التكنولوجي بما يعظم قدرة الصادرات المصرية على المنافسة عالميا.