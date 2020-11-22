وزيرة التخطيط توضح الهدف من سيارات خدمة المواطنين المتنقلة

علي هامش فعاليات اليوم الأول من معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الهدف من سيارات خدمة المواطنين (المراكز التكنولوجيه المتنقله) التي طرحتها الوزارة يتمثل في زيادة قنوات إتاحة الخدمات للمواطنين بشكل أكثر سهولة ويسر.

وتابعت وزيرة التخطيط أن أحد أهم أدوار الدولة تخفيف العبء على المواطنين، ووصول الخدمة له بأسرع وأفضل وسيلة ممكنة.

جاء ذلك خلال تصريحات وزيرة التحطيط والتنمية الاقتصادية على هامش فعاليات اليوم الأول من معرض القاهرة الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2020.

وتابعت السعيد أن السيارات أصبحت متاحة بالقرب من المواطنين من دون زحام أوتكدس فهي متاحة في أماكن التجمعات المختلفة في أي وقت موضحة أنه تم توفير سيارتين، ومستهدف توفير 25 سيارة خلال الثلاثة أشهر القادمة.

مضيفة أنه يتم التنسيق حاليًا مع الوزارات المختلفة حتي تتم إتاحة الخدمات كل في مجمع خدمات واحد من خلال السيارات، ما يتيح استخدام أفضل للمواطن، مؤكدة أن الهدف الأهم هو تقديم خدمة أفضل للمواطنين.

وأكدت السعيد أنه لأول مره تتم إتاحة مثل تلك السيارات بتلك الامكانيات والتجهيزات في مصر.

وأوضحت أنها تتضمن خدمات المواطنين المرتبطة بالمحليات كافة بشكل إلكتروني، مع توفير عملية الدفع الإلكتروني، مؤكدة أنه لم تتم زيادة أي رسوم على الخدمات، حيث أن الهدف الرئيس هو وصول الخدمة بشكل أفضل، مضيفة أن وجود التكنولوجيا واستخدام المواطن لها يمثل قيمة مضافة للاقتصاد.