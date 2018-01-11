وزيرة التخطيط توضح أسباب الانخفاض التدريجي في معدل التضخم

أحمد عاشور قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن انخفاض معدل التضخم يأتي في ضوء السياسة النقدية المستهدفة للتضخم التي تتبعها الحكومة خلال الفترة الحالية، والجهود المبذولة لتحفيز جانب العرض، من خلال إتاحة السلع الأساسية للمواطنين في منافذ التسويق المتنقلة، بها

أحمد عاشور

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن انخفاض معدل التضخم يأتي في ضوء السياسة النقدية المستهدفة للتضخم التي تتبعها الحكومة خلال الفترة الحالية، والجهود المبذولة لتحفيز جانب العرض، من خلال إتاحة السلع الأساسية للمواطنين في منافذ التسويق المتنقلة، بهامش ربح منخفض وتحسن الإنتاج الزراعي، وانعاكسه على انخفاض أسعار المحاصيل الزراعية، واللحوم والدواجن.

وأضافت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن استمرار الاتجاه النزولي لمعدل التضخم على أساس سنوي إنجاز كبير، نتج عنه بدء تجاوز تأثير تحرير سعر الصرف، الذي نتج عنه في الماضي ارتفاعًا ملحوظًا في معدل التضخم.

وتابعت السعيد: “بدأ معدل التضخم على أساس سنوي في الانخفاض التدريجي بداية من شهر نوفمبر 2017، لبدء تجاوز تأثير تعويم سعر الصرف، وما نتج عنه من ارتفاع ملحوظ في معدل التضخم في شهر المقارنة”.

واستمر هذا الاتجاه النزولي ليشهد معدل التضخم في ديسمبر 2017 أقل معدل له منذ التعويم، وليبلغ 22.3% مقارنة بمعدل بلغ 24.3% في ديسمبر 2016، ومقارنة بمعدل بلغ 26.7% في نوفمبر 2017، وانخفض معدل التضخم على أساس شهري ليحقق معدل نمو سالب بلغ 0.2%.

ويعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض معدل التضخم الشهري لمجموعة الطعام والشراب بنسبة 0.4%، وهذه المجموعة هي الأكثر تأثيرًا على معدل التضخم، وكانت تساهم بنسب تجاوزت 60% من المتحقق خلال الفترة الماضية، ويرجع ذلك لوزنها النسبي الكببر في إنفاق الأسرة واستحواذها على نسبة تتجاوز 40% من الدخل.