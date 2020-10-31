استثمار

وزيرة التخطيط توافق على إضافة مليار جنيه لاستكمال الطريق الدائري

هالة السعيد: الدولة تتخذ خطوات جادة وسريعة في تطوير وتنفيذ مشروعات الطرق والكباري
أحمد عاشور 10:09 ص, السبت, 31 أكتوبر 20 10:09 ص, السبت, 31 أكتوبر 20

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وافقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، علي تعزيز خطة وزارة النقل “الهيئة العامة للطرق والكبارى” للعام المالى 2020/2021 بمبلغ مليار جنيه لاستكمال مراحل التنفيذ بمشروع تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى لانتهائه في موعده المحدد.

وقالت الوزيرة إن الموافقة علي المبلغ جاءت حرصًا علي تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء الصادرة بشأن موقف تنفيذ مشروعات وزارة النقل، وطبقًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانتهاء من مشروع تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى.

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وأكدت أن الدولة تتخذ خطوات جادة وسريعة في تطوير وتنفيذ مشروعات الطرق والكباري والتي تسهم في تقليل التكدس المروري بشوارع القاهرة، خاصة بالشوارع الداخلية.

وأضافت السعيد أن أعمال تطوير الطريق الدائري تهدف لرفع مستوى خدمة الطريق، بتنفيذ أعمال توسعية تجعل الطريق يتسع لاستقبال عدد أكبر من السيارات، لافته إلي اهتمام القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من تنفيذ الطريق الدائري.

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وأكدت وزيرة التخطيط حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية علي تقديم الدعم اللازم للانتهاء من الطريق.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قطاع النقل يحظي باستثمارات تقدر بنحو 119.7 مليار جنيه في خطة عام 20/2021، لافتة إلى أن من المستهدف زيادة نمو القطاع ليصل معدله إلي 4.2% في خطة العام الحالي 20/2021.

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جدير بالذكر أن السعيد كانت قد اعتمدت مبلغ 100 مليون جنيه كاعتماد إضافى لوزارة النقل للبدء في رفع كفاءة طريق أسوان/ العلاقي، بطول 150 كم والبالغ تكلفته 560 مليون جنيه.

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بقلم أحمد عاشور

حاصل علي بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ،يعمل في جريدة المال منذ عام 2010 ويشغل منصب رئيس قسم الاستثمار والنقل بالجريدة.

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