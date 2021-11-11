استثمار

وزيرة التخطيط تواصل نشاطها على هامش مؤتمر COP-26 بلقاء مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

أشارت الوزيرة إلى جهود تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" التي تمثل تجربة فريدة
السيد فؤاد 11:24 م, الخميس, 11 نوفمبر 21 11:24 م, الخميس, 11 نوفمبر 21

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التقت اليوم الخميس الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ السفير أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وفريق من خبراء الاستدامة بالبرنامج، وذلك على هامش مشاركتها بفعاليات مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ COP-26 المنعقد بمدينة جلاسكو بالمملكة المتحدة والذي تستمر فعالياته حتي 12 نوفمبر الجاري.

وخلال اللقاء أعربت الدكتورة هالة السعيد عن تقدير مصر لدور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم جهود مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي إعداد التقرير الوطني الطوعي الثالث للتنمية المستدامة وتقرير التنمية البشرية في مصر 2021.

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كما استعرضت الوزيرة الجهود التي تبذلها مصر لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التعافي الأخضر، بما في ذلك تحديث رؤية مصر 2030، وتطبيق معايير الاستدامة البيئية، وبرنامج الإصلاح الهيكلي وإطلاق السندات الخضراء، ودور صندوق مصر السيادي للاستثمار في المجالات الخضراء مثل انتاج الهيدروجين وتصنيع عربات السكك الحديدية لتعزيز جهود النقل المستدام.

كما أشارت السعيد إلى جهود تنفيذ مبادرة “حياة كريمة” والتي تمثل تجربة فريدة أشادت بها الأمم المتحدة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ورفع مستوى المعيشة في القرى والمناطق الريفية.

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وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تطلعها لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال بناء القدرات، ودعم الخبرات الفنية للكوادر الحكومية المصرية في مجال إعداد دراسات تقييم الأثر البيئي للمشروعات المختلفة، ودراسات الجدوى البيئية للمشروعات القومية، بما يضمن أخذ البعد الخاص بتغير المناخ بعين الاعتبار.

من جانبه أكد المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP تطلع البرنامج لتعزيز الشراكة مع مصر وتقديم الدعم اللازم للإعداد لمؤتمر الأطراف المقبل الذي ستستضيفه مصر عام 2022.

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وأشار إلى أهمية تناول موضوعات تغير المناخ في إطار أشمل لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جهود التعافي الأخضر من جائحة كورونا، لافتا إلى محورية دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في هذا المجال، وإمكانية الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في دفع الجهود اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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بقلم السيد فؤاد

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