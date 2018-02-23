وزيرة التخطيط تلتقي وفد غرفة التجارة الأمريكية لمناقشة الملفات الاقتصادية

المال - خاص: التقت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أمس الخميس، بوفد من غرفة التجارة الأمريكية برئاسة طارق توفيق، رئيس الغرفة، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية. وأشارت - خلال الاجتماع - إلى أن معدلات النمو الاقتصادي الذي تم تحقيقه ليس نتاج قطاع واحد بل كل القطاعات، وهي معد

المال – خاص:

التقت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أمس الخميس، بوفد من غرفة التجارة الأمريكية برئاسة طارق توفيق، رئيس الغرفة، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية.

وأشارت – خلال الاجتماع – إلى أن معدلات النمو الاقتصادي الذي تم تحقيقه ليس نتاج قطاع واحد بل كل القطاعات، وهي معدلات موجبة في الاتجاه الصعودي، وذلك للربع الثالث على التوالي.

وأضافت أنه تم بالفعل خفض معدلات التضخم لتصل إلى 17%، وهو مؤشر، مع انخفاض معدلات البطالة، يدل على المسار الاقتصادي المتبع صحيح، وأن ثمار النمو بدأت في الظهور، موضحا أن تقرير البنك المركزي توقع خفض معدل التضخم ليصل إلى 12% بنهاية العام الجاري.

وأضافت أن المؤشرات الإيجابية تضمنت خفض معدل البطالة بشكل واضح من نسبة 12.6% إلي 11.3% خلال عام واحد فقط.

وأوضحت أن وزارة التخطيط تعمل بكل طاقتها على المضي قدمًا في تطوير الخدمات التي تقدم للمواطنين، مشيرة إلى الانتهاء من ميكنة خدمات المحليات في كل مدن منطقة القناة.

وأشارت إلى أن وزارة التخطيط تحرص علي مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في وضع الخطط، لافتة إلى أن مصر ستتقدم طواعية بتقرير حول ماتم تحقيقه من أهداف التنمية المستدامة في يوليو المقبل.

وقالت إن الوزارة تعمل علي المنظومة المميكنة في إطار منظومة المتابعة و تم الانتهاء من ميكنة 2.6 مليون حيازة زراعية، كما تم البدء في خطة اتصال لتنفيذ حملات إعلانية، مشيرة إلى الانتهاء من قانون التخطيط الموحد، إلى جانب العمل على معالجة الفجوات التنموية من جهة توفير العديد من البرامج التدريبية في المحافظات.

و تناولت وزيرة التخطيط الحديث حول مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط والذي يتم بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتجارة والصناعة.

وأضافت أن التحديث المطلوب حاليًا في محاور وقطاعات إستراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030 ” ضروري ليواكب التغيرات والتحديات على المستويين المحلى والدولي، إضافة إلى قرارات الحكومة والمتعلقة بتنفيذ برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي، مؤكدة مرونة الإستراتيجية باعتبارها وثيقة حية وغير مرتبطة بأشخاص وتقبل التحديث، مؤكدة أن جميع الخطط السنوية التي تضعها الحكومة تكون إطار رؤية مصر 2030، وتستهدف الوصول لجودة أعلى لحياة المواطنين ومراعاة حقوق الأجيال.

وخلال كلمتها نوهت د.هالة السعيد، بتركز التوجهات العامة للدولة في دعم المشروعات متناهية الصغر والمتوسطة، بهدف تمكين الشباب ودعمهم، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار الخاص والاهتمام بالمشروعات التي تدفع النمو مثل مشروعات التشييد والنمو والصناعات التحويلية، تعزيز القدرة التصديرية، وتوسيع نطاق مشاركة الشباب والمرأة في النشاط الاقتصادي، والحد من التفاوت بين محافظات الشمال والجنوب، والاهتمام بالمناطق الأقل حظا تحقيقا للعدالة الاجتماعية.

و تطرق الطرفان للحديث حول المشكلات التي يواجهها القطاع الخاص.

ومن جانبه تناول طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية الحديث حول تنافسية المحافظات المصرية، مشيرا خلال الاجتماع إلي أهمية الثروة العقارية، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يعد محرومًا من تلك الثروة.

وقال إن الغرفة تسعي إلى تقديم الدعم اللازم للحكومة وتحقيق تعاون مثمر لدعم جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إضافة إلى تحقيق التعاون اللازم للتغلب علي التحديات التي تواجه القطاع الخاص، سعيًا لضخ المزيد من الاستثمارات لزيادة معدل النمو الاقتصادي، موضحًا أهمية جذب المزيد من تلك الاستثمارات في المجال العقاري، نظرًا لأهميته في رفع معدلات النمو.