استثمار

وزيرة التخطيط تلتقي وفد صندوق الأمم المتحدة للسكان لبحث آليات التعاون

بحضور د. أحمد كمالي، نائب الوزيرة، ود. أميرة تواضروس، مدير المركز الديموغرافي، والسفير حازم خيرت، مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة.
أحمد عاشور 2:42 م, السبت, 9 يناير 21 2:42 م, السبت, 9 يناير 21

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التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفد صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر برئاسة الدكتور جورج جورجي، القائم بأعمال مسئول إدارة الصندوق، والدكتور ألكسندر بوديروزا، ممثل الصندوق الذي انتهت ولايته في مصر.

وذلك بحضور د. أحمد كمالي، نائب الوزيرة، ود. أميرة تواضروس، مدير المركز الديموغرافي، والسفير حازم خيرت، مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة.

وخلال اللقاء أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تطلع الوزارة لاستمرار التعاون مع الصندوق بقيادة الدكتور جورج جورجي بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ودعم الحكومة المصرية في التكيف مع الواقع الجديد في ضوء جائحة كورونا، وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخطة تنظيم الأسرة.

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وأعربت وزيرة التخطيط عن تقديرها للجهود التي بذلها الدكتور بودريوزا خلال فترة عمله في القاهرة منذ عام 2016 .

وذلك لتوسيع نطاق عمليات وبرامج صندوق الأمم المتحدة للسكان بشأن تنظيم الأسرة وتمكين الشباب في مصر، متمنية له كل التوفيق في مهمته القادمة في مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان بأفغانستان.

وأكدت السعيد أهمية الأنشطة التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع الصندوق.

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ولفتت إلى ما يتعلق بتوطين أهداف التنمية المستدامة، والدراسات التي تمت في هذا السياق لتقييم ومقارنة وتحسين إنجازات كل محافظة في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، وكذا الدراسات حول مستويات الإنجاب الحديثة في مصر.

كما أشارت وزيرة التخطيط إلى أن الحكومة لديها استراتيجية شاملة لتنظيم الأسرة ترتكز على التمكين الاقتصادي للمرأة، وخفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة، وزيادة وعي المواطن بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية.

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إلى جانب بناء قاعدة بيانات متكاملة لخدمات تنظيم الأسرة، ووضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني.

وفي نهاية الاجتماعات قامت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمنح ودكتور ألكسندر بوديروزا، ممثل الصندوق الذي انتهت ولايته في مصر درع وزارة التخطيط تقديرًا لجهوده في تعزيز التعاون مع الدولة المصرية علي مدار السنوات الماضية.

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بقلم أحمد عاشور

حاصل علي بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ،يعمل في جريدة المال منذ عام 2010 ويشغل منصب رئيس قسم الاستثمار والنقل بالجريدة.

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