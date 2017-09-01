وزيرة التخطيط تلتقي شوقي لبحث دعم الملف التعليمى

"السعيد": التعليم أولوية في رؤية مصر 2030، وجودته تحتاج لبنية تكنولوجية وتنظيمية المال- خاص التقت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وزير التربية والتعليم د.طارق شوقي؛ لبحث سبل دعم الملف التعليمى، وذلك فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030. وأشارت وزيرة التخط

“السعيد”: التعليم أولوية في رؤية مصر 2030، وجودته تحتاج لبنية تكنولوجية وتنظيمية

المال- خاص

التقت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وزير التربية والتعليم د.طارق شوقي؛ لبحث سبل دعم الملف التعليمى، وذلك فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.





وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن مصر تمر بإصلاحات اقتصادية، وأن ركيزة هذه الإصلاحات هي جودة العملية التعليمية. وأضافت أن “أي إصلاح اقتصادي لن يُقدَّر له الاستمرار والنجاح دون قاعدة من التعليم المتطور الذي يتواكب مع سوق العمل الديناميكي، وهذا يحتاج لبنية تكنولوجية كبيرة ومتطورة”.

وتابعت: “استراتيجية مصر للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030، تضع على رأس أولوياتها مجموعة من الأهداف التعليمية المُلحّة، ومن أهم هذه الأهداف جودة العملية التعليمية، وهذا يحتاج لبنية تحتية تكنولوجية داعمة لهذا الهدف، كما تحتاج كذلك إلى بنية تنظيمية للمؤسسات والإدارات التعليمية لتحسين الخدمة التعليمية”.

وأكدت هالة السعيد أن العمل جار على إتاحة التعليم للجميع دون تمييز، مع تقليل كثافة الفصول التعليمية بزيادة عددها، مع الحفاظ على جودة العملية التعليمية، عبر التوسع فى بناء المدارس المتقدمة مثل: المدارس اليابانية، ومدارس steam للموهوبين، ومدارس النيل، والتى تمنح شهادات معترفًا بها دوليًّا وتدرس مناهج مرنة غير مرتبطة بكتاب أو مدرس، وذلك فى ضوء تنفيذ استراتيجية مصر 2030.

كما أكدت وزيرة التخطيط ضرورة الارتقاء بثقافة التعليم الفني، مضيفة أنه يجب أن تكون هناك مشاركة مع القطاع الأهلي والقطاع الخاص كشريك رئيسي في خطة النهوض بالتعليم في مصر.