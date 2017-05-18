وزيرة التخطيط تلتقي سفراء الاتحاد الأوروبي لبحث التعاون الاقتصادي

تلتقي الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم الخميس، سفراء دول الاتحاد الأوروبي في مصر، وذلك في إطار سعي الحكومة لتعزيز علاقتها السياسية والاقتصادية مع دول الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن تناقش الوزيرة مع السفراء الأوروبيين مؤشرات تحسن وتعافي الاقتصاد المصري في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الاجتماعية والاقتصادية ورؤية 2030.

كما تبحث معهم أوجه التعاون في تنفيذ برامج الإصلاح الإداري التي تتبناها الدولة، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق أهداف النمو الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين.

كان شارلز سلطانة سفير مالطا بالقاهرة، قد قدم الدعوة للوزيرة خلال اجتماع سابق بها في الوزارة باعتبار أن مالطا تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد.