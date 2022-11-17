وزيرة التخطيط تلتقي رئيس «هايدلبرج ماتيريالز» الألمانية

التقى دومينيك فان أختن رئيس مجلس إدارة شركة هايدلبرج ماتيريالز الألمانية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك على هامش مشاركته فى اعمال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ المنعقد حالياً فى مدينة شرم الشيخ.

ورافق فان أختن كل من السفير ياسر النجار رئيس مجلس إدارة مجموعة السويس للأسمنت، ومحمد حجازى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمجموعة.

وأكد فان أختن خلال اللقاء التزام شركة هايدلبرج ماتيريالز المستمر والمتناعى بتعزيز عملياتها واستثماراتها فى مصر والتى كان آخرها الاستثمار فى مشروع نظام استعادة الحرارة المهدرة بقيمة 25 مليون دولار وتوليد الطاقة الشمسية فى أحد المصانع بقيمة 350 مليون جنيه مصرى، وذلك فى إطار سعيها لتنفيذ أهداف الشركة بحفظ انبعاثات ثانى أكسيد الكربون الناجمة عن عمليات تصنيع الاسمنت.

وأوضح رئيس الشركة أن هذا يأتى فى اطار أهداف هايدلبرج للحد من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون فى جميع شركاتها على مستوى العالم، خاصة فى القارة الافريقية وحوض شرق البحر الابيض المتوسط، مبرزاً أن الشركة تمتلك مصانع فى 14 دولة.

وفى إطار أهداف شركة هايدلبرج ماتيريالز لتخفيض انبعاث الكربون، قدم فان أختن شرحا تفصيليا لمعالى وزيرة التنمية الاقتصادية والتخطيط حول المشروعات المبتكرة التى تقوم بها الشركة فى مجال احتجاز الكربون واستغلاله وتخزينه والجارى تنفيذها فى كلا من الولايات المتحدة والنرويج، والتى تعد هايدلبرج الشركة الرائدة فيها فى قطاع صناعة الأسمنت.