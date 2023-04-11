وزيرة التخطيط تلتقي رئيس شركة هانيويل لبحث سبل التعاون في إطار أهداف وثيقة ملكية الدولة

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي؛ اجتماعًا مع خالد هاشم، رئيس شركة هانيويل لشمال أفريقيا، وذلك لبحث سبل التعاون من أجل دفع الاستدامة في الصناعات القائمة.

وخلال الاجتماع استعرضت الدكتورة هالة السعيد؛ أهم مجالات عمل الوزارة وأهم المشروعات التي تنفذها في مجالات التحول الرقمي والتدريب ورفع الكفاءة، وكذلك ملف التنمية المستدامة والتقارير الطوعية التي أصدرتها مصر خلال السنوات الماضية، وكذلك التقرير الطوعي الذي يتم الإعداد لإصدار حول توطين أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت إلى عدد المبادرات التي أطلقتها الوزارة خلال مؤتمر المناخ Cop 27 بشرم الشيخ نوفمبر الماضي ومن بينها “مبادرة حياة كريمة لأفريقيا صامدة أمام التغيرات المناخية” والتي تستهدف تحسين نوعية الحياة في 30% من القرى والمناطق الريفية بأفريقيا، ومبادرة “أصدقاء تحضير الخطط الاستثمارية الوطنية في أفريقيا والدول النامية”.

كما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص الدولة المصرية على التعاون مع القطاع الخاص وتحقيق أهداف وثيقة ملكية الدولة.

من جانبه صرح خالد هاشم، رئيس شركة هانيويل؛ أن الشركة لديها مشروعات متعددة مع الحكومة المصرية في ملفات المدن الذكية وكفاءة استخدام الطاقة وتحقيق الاستدامة البيئية، كما تمتلك الشركة عدد من المشروعات في مجالات إعادة التدوير والتحول الرقمي والوقود الحيوي، موضحًا أن الشركة تخطط لتوسيع تعاونها مع الحكومة المصرية في مجالات التدريب ورفع الكفاءة وتحسين مؤشرات التنمية المستدامة.

حضر الاجتماع من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والدكتورة منى عصام، مساعد الوزيرة للتنمية المستدامة، ومن شركة هانيويل؛ أحمد صالح، المدير العام لشمال أفريقيا، وحاتم الديب، المدير الإقليمي لقسم حلول الطاقة بشمال أفريقيا.