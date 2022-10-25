وزيرة التخطيط تلتقي بمجموعة من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي بالإمارات

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمجموعة من الشخصيات المؤثرة وصانعي المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي (Influencers) بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك على هامش الاحتفال بمرور 50 عامًا على العلاقات المصرية الإماراتية، وكان اللقاء بحضور أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

وفي بداية اللقاء، رحبت الدكتورة هالة السعيد بالحضور، مؤكدة أهمية وتأثير مواقع التواصل الاجتماعي في إنشاء علاقة تفعالية مع المواطنين في مختلف القضايا، كما تمنح الحكومات فرصة حقيقية لمعرفة أثر خططها على الأرض مباشرة وتعزيز فرص نجاح سياساتها، كما تتيح الفرصة لقياس نسبة الرضا عن أداء الخدمات الحكومية.

وأكدت أن العلاقات المصرية الإماراتية تمثل نموذجاً متميزاً للعلاقات الثنائية بين الدول وهي علاقات قامت على التكامل وتعزيز المصالح المشتركة، ونسجت روابط الأخوة الراسخة بين البلدين قيادة وشعباً لتصبح بمثابة نموذج في العلاقات العربية العربية وانعكس صداها وأثرها في مختلف المجالات وعلى كافة مستويات التعاون، مشيرة إلى التعاون بين البلدين في مجال إنشاء مراكز الخدمات الحكومية المتميزة ومنها مركز خدمات مصر في أسوان، وملف بناء القدرات الحكومية في مجالات تعزيز ثقافة الابتكار في العمل والتوجيهات الاستراتيجية لاستشراف المستقبل وكذلك استراتيجية الاتصال الحكومي ، علاوة على التعاون في جائزة مصر للتميز الحكومي على مدار السنوات الماضية .

واستعرضت عددًا من ملفات عمل الوزارة، ومجالات عمل الجهات التابعة لوزارة التخطيط، والتي تتضمن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومعهد التخطيط القومي والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، مشيرة إلى دور صندوق مصر السيادي الذراع الاستثماري للدولة في خلق فرص استثمارية في قطاعات واعدة، وتعظيم الاستفادة من أصول وموارد الدولة، وتحقيق فوائض مالية مُستدامة من خلال محفظة متوازنة ومُتنوّعة.

وأشارت إلى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي يتم من خلاله لأول مرة التعامل مع القضية السكانية من منظور تنموي شامل، ويهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن من خلال ضبط النمو السكاني والارتقاء بالخصائص السكانية.

كما استقبلت الوزيرة أسئلة الحضور، وتم تبادل النقاش حول التجربة التنموية في مصر، وأعرب الحضور من الشخصيات المؤثرة وصانعي المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي من دولة الإمارات العربية المتحدة عن سعادتهم وفخرهم بمدى التقدم والنهضة التنموية التي تشهدها الدولة المصرية حاليًا، والذي ظهر جليًا عند زيارتهم للمشروعات القومية الجديدة في مصر، وفي نهاية اللقاء تم التقاط الصور التذكارية الجماعية مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.