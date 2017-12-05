وزيرة التخطيط تكشف عن استخدام جديد لمركز الاتصال الحكومي 19468

المال ـ خاص: أعلنت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن وزارة التخطيط قامت بتنفيذ تدريب لمركز الاتصال الحكومي 19468، واستحدثت به خدمة معرفة الدرجات المالية المعادلة لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 بتاريخ 2/11/2016. وقالت "السعيد" إن: "الخط الساخن 19468 يأتي في إطار الت

المال ـ خاص:

أعلنت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن وزارة التخطيط قامت بتنفيذ تدريب لمركز الاتصال الحكومي 19468، واستحدثت به خدمة معرفة الدرجات المالية المعادلة لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 بتاريخ 2/11/2016.

وقالت “السعيد” إن: “الخط الساخن 19468 يأتي في إطار التحديثات التي تقدمها الدولة لموظفيها، وهو بمثابة قناة تواصل بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة لتلبية استفساراتهم ودراسة اقتراحاتهم بشكل مباشر في إطار برنامج G2E (Government to Employees)، وهو أحد مكونات الحكومة الالكترونية للتواصل مع موظفي الدولة”.

وأضافت “السعيد”: “سيتم قريبًا الإعلان عن تطبيق الموظف الحكومي للتعرف على الدرجات الوظيفية من خلال تطبيق للموبايل كأول تطبيق يهتم بالموظف الحكومي ويقدم بعض الخدمات الخاصة بالموظفين لزيادة التواصل مع موظفي الدولة”.

وتابعت “السعيد”: “نستهدف تسهيل الخدمات عبر فتح القنوات التي تسهل الحصول على المعلومات، كخطوة على طريق ميكنة كل الخدمات”.

يُذكر أنه من الخدمات المتوفرة على الرقم 19468: الاستفسار عن الخدمات الحكومية ووحدات الجهاز الإداري، ومشروعات وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وخدمات القوى العاملة، وخدمات المرور، وخدمات التضامن الاجتماعي، وخدمات بوابة الحكومة المصرية، وكذلك خدمات التنسيق الجامعي. وستتوافر قريبًا خدمات حجز تذاكر الأوبرا والاستفسار عن الحفلات.

يُشار إلى أن مركز الاتصال الحكومي 19468 يعمل يوميًا من 9 صباحا وحتى 10 مساء ويتلقى حوالى 9000 مكالمة شهريًا، بمعدل 300 مكالمة يوميًا، ما بين استعلام، وإبلاغ، وشكاوى، وطلب خدمات.