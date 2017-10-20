وزيرة التخطيط تقدم العزاء للشعب المصري في شهداء الشرطة

المال – خاص:

تقدمت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بالعزاء للشعب المصري في شهداء الشرطة البواسل، وقالت: “أتقدم بخالص التعازي لجموع الشعب المصري، في شهداء الشرطة البواسل الذين استشهدوا منذ قليل في مواجهات مع خفافيش الظلام بطريق الواحات.. ويبدو أنه قدر وطننا الغالي أن يتعمد مستقبله بالدم الطاهر، فاتحًا لنا أبوابًا عظيمة، واضعًا وطننا على طريق مجيد، يرسمه لنا أبطالنا، الذين لن يرهبهم شئ.. رحم الله الشهداء، وحفظ وطننا”.

وكانت اغتالت يد الغدر والإرهاب، الجمعة، عدد من رجال مصر المخلصين، من قوات وزارة الداخلية، خلال مطاردة خلية إرهابية بـ”صحراء الواحات”، كانت تستهدف أمن مصر واستقرارها.