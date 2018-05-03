وزيرة التخطيط تفتتح مركزا تكنولوجيا بحي الأربعين في السويس

السعيد: الآن تحقق الاسم المعنيّ بمراكز خدمة المواطنين لتصبح الخدمات المقدمة أكثر سهولة ويسراالمال- خاصقامت د/ هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم، بافتتاح المركز التكنولوجي بحي الأربعين بمحافظة السويس، في إطار جولتها التفقدية للمحافظة، اليوم؛ لافتتاح المرحلة الثاني

السعيد: الآن تحقق الاسم المعنيّ بمراكز خدمة المواطنين لتصبح الخدمات المقدمة أكثر سهولة ويسرا





المال- خاص

قامت د/ هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم، بافتتاح المركز التكنولوجي بحي الأربعين بمحافظة السويس، في إطار جولتها التفقدية للمحافظة، اليوم؛ لافتتاح المرحلة الثانية للمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بأحياء المحافظة، ويصاحبها اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس، في إطار خطة الوزارة لميكنة كل الخدمات الحكومية وحرصًا على تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات اللجنة العليا للإصلاح الإداري برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء لتفعيل منظومة الشباك الواحد لخدمة المواطنين وميكنة كل الخدمات المقدمة لهم.

من جانبها تقدمت د/ هالة السعيد، وزيرة التخطيط، بالشكر للعاملين بالمركز، وأكدت أن تطبيق منظومة الشباك الواحد متمثلة في تلك المراكز التكنولوجية استطاعت توفير فرص عمل عديدة للشباب والذين تم تقديم التدريبات اللازمة لهم لعملية إدخال البيانات كما أشارت إلى أنه الآن فقط تحقق الاسم المعني بمراكز خدمة المواطنين بالشكل الواجب حيث إن تقديم الخدمات أصبح أكثر سهولة ويسرًا عما سبق لخدمة المواطن فعلًا.

كانت د/ هالة السعيد قد شهدت، في بداية زيارتها للمحافظة، فيلمًا تسجيليًّا عن المراكز التكنولوجية وآخر تناول إنجازات مشروعات المحليات، تلاه عرض تقديمي يتناول السويس في أربع سنوات، كما تفقدت سيادتها أعمال تطوير كلية طب جامعة السويس، وافتتحت وزيرة التخطيط على هامش جولتها مركزًا تكنولوجيًّا بحي فيصل.

جدير بالذكر أنه تم الانتهاء من تطوير وميكنة 145 وحدة محلية، منها 52 وحدة تعمل على النظام المركزي وتشمل مدن محافظات القناة، إلى جانب 5 ديوان عام محافظة، كما تم الانتهاء من تطوير وميكنة 15 مدينة بهيئة المجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى إنشاء 22 بوابة إلكترونية للمحافظات، وفيما يخص المحافظات الحدودية (الوادي الجديد- مطروح- البحر الأحمر- جنوب سيناء) جارٍ العمل على إجمالي (26) وحدة محلية و(13) وحدة محلية بمحافظتى القاهرة والشرقية.