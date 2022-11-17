وزيرة التخطيط تفتتح فعاليات «يوم الحلول» فى قمة «COP27»

افتتحت د هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم فعاليات “يوم الحلول” الذي تشرف عليه وزارة التخطيط بحضور د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة وزير الخارجية سامح شكري، د.ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، د.محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لـ COP 27، ضمن مؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP 27، والذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 – 18 نوفمبر.

وأكدت على ضرورة أن تكون شرم الشيخ شعار لعقد جديد من التنفيذ والابتكار للمضي قدمًا إلى مستقبل واعد ومزدهر، متابعه أن الأيام الثمانية الماضية شهدت حضور واسع من شركاء وقادة عالميين من جميع أنحاء العالم، لينخرط العالم في مناقشات حول عدد لا يحصى من الموضوعات على مدار الأيام المواضيعية المختلفة، مع وضع هدف واحد في الاعتبار وهو ” التنفيذ”

وتابعت بأن لقاء اليوم جاء ليختتم فعاليات COP 27 بجهد عملي شامل من أجل الموضوع الأكثر إلحاحًا وتحديدًا في القمة والمتمثل في “يوم الحلول”، مشيرة إلى تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والتي شددت على “الحاجة الملحة إلى حلول جريئة وطموحة وابتكارية لمعالجة تغير المناخ وتحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس الملحق بها”.

و أوضحت بأن اليوم يشهد إطلاق عدة مبادرات بالغة الأهمية تشمل مجموعة متنوعة من القطاعات، مثل إدارة النفايات، والمرونة الحضرية المستدامة، والنقل الحضري المستدام، موضحه أن إحدى أبرز المبادرات التي سيتم الإعلان عنها خلال الجلسة التالية للافتتاحية هي مبادرة “أصدقاء تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية في أفريقيا والدول النامية” والتي تضطلع بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأعلنت السعيد عن توقيع أول شركة استثمار مباشر في مصر في مجال تعويض الانبعاثات، “Egycop” خلال اليوم، والتي تعكس الطلب العالمي السنوي على تعويض الكربون وازدهار سوق الكربون، مشيرة بأن جلسات اليوم تستعرض دراسات حالات وقصص نجاح يمكن تكرارها في دول أخرى، ومؤكدة بأن قرية فارس الخضراء في أسوان بمصر،أصبحت أول من يحصل على شهادة “ترشيد” الخضراء من المجلس المصري للأبنية الخضراء.