وزيرة التخطيط تفتتح غداً المرحلة الثانية للمراكز التكنولوجية بالسويس

المال - خاص تتجه الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى غداً الخميس فى زيارة تفقدية لمحافظة السويس وذلك لافتتاح المرحلة الثانية للمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة والتى تتكون من 5 أحياء هي: السويس، وفيصل، والأربعين، والجناين، وعتاقة، وذلك بمصاحب

المال – خاص



تتجه الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى غداً الخميس فى زيارة تفقدية لمحافظة السويس وذلك لافتتاح المرحلة الثانية للمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة والتى تتكون من 5 أحياء هي: السويس، وفيصل، والأربعين، والجناين، وعتاقة، وذلك بمصاحبة اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية واللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس وذلك فى إطار خطة الوزارة لميكنة كافة الخدمات الحكومية حرصاً على تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وما تتضمنه من محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات اللجنة العليا للإصلاح الإدارى برئاسة رئيس مجلس الوزراء لتفعيل منظومة الشباك الواحد لخدمة المواطنين وتقديم الخدمات إلكترونيا ومن خلال قنوات متعددة وذلك على هامش تحقيق إرضاء المواطن وتوفير الخدمات له بسهولة ويسر، فضلاً عن توفير فرص عمل للشباب.

يُشار إلى أن د.هالة السعيد كانت قد افتتحت المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين والمستثمرين بحى أول مدينة الاسماعيلية فى فبراير الماضى كما افتتحت المرحلة الثانية للمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة وكلا من مجالس مدن القنطرة غرب، والقنطرة شرق، وفايد، والقصاصين، وأبوصوير، والتل الكبير، وعدد (3) احياء أول وثانى وثالث لتصبح بذلك محافظة الإسماعيلية من المحافظات الإلكترونية التى تقدم الخدمات الحكومية بشكل مميكن.

يذكر أنه تم الانتهاء من تطوير وميكنة 145 وحدة محلية منها 52 وحدة تعمل على النظام المركزى وتشمل مدن محافظات القناة إلى جانب 5 ديوان عام محافظة، كما تم الانتهاء من تطوير وميكنة 15 مدينة بهيئة المجتمعات العمرانية بالإضافة إلى إنشاء 22 بوابة إلكترونية للمحافظات.

كما أنه جار حالياً العمل فى المحافظات الحدودية (الوادى الجديد – مطروح- البحر الأحمر- جنوب سيناء) بإجمالى (26) وحدة محلية وعدد (13) وحدة محلية بمحافظة القاهرة والشرقية.