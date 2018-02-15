وزيرة التخطيط تفتتح المراكز التكنولوجية بالإسماعيلية

المال - خاص:التقت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم الخميس، مع عدد من موظفي مكاتب التخطيط الإقليمي بمنطقة القناة، أثناء جولتها التفقدية بمحافظة الإسماعيلية، لافتتاح المرحلة الثانية للمراكز التكنولوجية، لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، وكلا من مجالس مدن القن

المال – خاص:

التقت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم الخميس، مع عدد من موظفي مكاتب التخطيط الإقليمي بمنطقة القناة، أثناء جولتها التفقدية بمحافظة الإسماعيلية، لافتتاح المرحلة الثانية للمراكز التكنولوجية، لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، وكلا من مجالس مدن القنطرة غرب-القنطرة شرق-فايد القصاصين-أبوصوير-التل الكبير و أحياء أول وثان وثالث، لتصبح الإسماعيلية من المحافظات الإلكترونية، التي تقدم خدمات لمواطنيها بطريقة سهلة و سريعة من خلال استخدام أحدث التقنيات التكنولوجيـة.

واطلعت الوزيرة على سير العمل بالمكتب الإقليمي، واستمعت إلى مقترحات الموظفين الذين أثنوا علي نشاط وزارة التخطيط.

وصرحت بأنه من المهم دعم مكاتب الوزارة الإقليمية، حتي يتسني لها القيام بدورها في متابعة المشروعات محليا، مشددة علي أهمية التنمية المحلية والتحول من الخطة السنوية، إلي رسم خطط طويلة المدي والعمل علي متابعتها من خلال المكاتب الإقليمية، وعلي أهمية العمل الميداني لمتابعة المشروعات على أرض الواقع بدلا من العمل المكتبي.