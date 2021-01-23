استثمار

وزيرة التخطيط تعزز خطة «الطرق والكباري» 2020 / 2021 بمبلغ 450 مليون جنيه

د. هالة السعيد: مشروعات الطرق والكباري تساهم في خلق مجتمعات عمرانية جديدة ودفع عجلة التنمية الزراعية والصناعية والسياحية وغيرها
أحمد عاشور 12:43 م, السبت, 23 يناير 21 12:43 م, السبت, 23 يناير 21

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وافقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تعزيز خطة الهيئة العامة للطرق والكبارى للعام المالى 2020/2021 بمبلغ 450 مليون جنيه.

وذلك في إطار حرص الوزارة على إزالة المعوقات التى قد تؤثر سلبًا على سير العمل بمشروعات الطرق والكبارى التى تقوم بتنفيذها وزارة النقل.

وأكدت السعيد أهمية مشروعات الطرق والكباري، مشيرة إلى أنها تساهم في خلق مجتمعات عمرانية جديدة ودفع عجلة التنمية الزراعية والصناعية والسياحية وغيرها.

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كما أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن قطاع النقل من أهم القطاعات التى يتم الاستثمار بها.

وذلك فى ضوء الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030.

وكان من نتائج ذلك ارتفاع تصنيف مصر وفقًا لمؤشر التنافسية الدولية فى مجال جودة الطرق والبنية التحتية ، من المركز 118 عام 2014 إلى المركز 28 عام 2019.

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ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى ناتج قطاع النقل يُمثّل مُدخلًا مهمًا من مُدخلات الإنتاج في كثير من القطاعات السلعية والخدمية، مثل قطاعات التجارة والصناعة الاستخراجية والتحويلية.

وأضافت وزيرة التخطيط أنه من هنا تأتي أهمية تحسين كفاءة هذا القطاع والنهوض بإنتاجيته لتأثيراتها الإيجابية على أداء القطاعات الاقتصادية الأخرى وعلى قدرتها التنافسية والنفاذ للأسواق.

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بقلم أحمد عاشور

حاصل علي بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ،يعمل في جريدة المال منذ عام 2010 ويشغل منصب رئيس قسم الاستثمار والنقل بالجريدة.

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