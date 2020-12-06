وزيرة التخطيط: تطور المنظومة الصحية كان له أثرا مباشرا على انخفاض مؤشرات الفقر

توجهت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لنجاح تلك البرنامج التدريبي والتعاقد مع أفضل الجامعات العالمية للاستثمار في العنصر البشري، والذي يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وأكدت وزيرة التخطيط أن ارتفاع مستوى الخدمات الصحية وتطور المنظومة الصحية في مصر كان له أثر مباشر على انخفاض مؤشرات الفقر، مشيدة بما أنجزته وزارة الصحة والسكان من مبادرات في مجال الصحة العامة غير مسبوقة في مصر، وتشمل مبادرة ١٠٠ مليون صحة للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، ومبادرة دعم صحة المرأة ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار.

جاء ذلك خلال فعاليات حفل تخريج الدفعة الأولى للبرنامج التدريبي على الأبحاث الإكلينيكية (CSRT)، وبرنامج تدريب المدربين (T2T) بالتعاون مع كلية طب جامعة هارفارد الأمريكية

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وجهت الشكر لجامعة هارفارد وذلك بالتزامن مع مرور عام على توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الزمالة المصرية التابعة لوزارة الصحة والسكان وقسم الدراسات العليا للتعليم الطبي بكلية طب جامعة هارفرد الامريكية، وذلك ضمن حزمة من المبادرات الرئاسية للنهوض بمنظومة التعليم الطبى مؤكدة ان جامعة هارفرد الامريكية من واحدة من ضمن الجامعات العريقة فى العالم منذ استحداث التصنيف العالمى لكلية طب.

حضر الفعاليات كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء محمد الأمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، وعدد من قيادات وزارة الصحة، وعدد من قيادات القوات المسلحة، وعدد من الشخصيات العامة، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومن جامعة هارفارد الأمريكية شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من الدكتور جورج دالي، عميد كلية الطب بجامعة هارفارد، والدكتور ديفيد روبرتس، عميد كلية الطب بجامعة هارفارد للتعليم الخارجي، والدكتور أجاى سينج، مساعد عميد كلية الطب جامعة هارفارد للدراسات العليا.