وزيرة التخطيط تطلق مؤشر تنافسية المحافظات للنمو الاقتصادي

اطلقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ مؤشر تنافسية المحافظات للنمو الاقتصادي

وأضافت خلال كلمتها بمؤتمر إطلاق المؤشر اليوم، أن مؤشر تنافسية المحافظات يعد أول مؤشر متكامل ومتعدد الأبعاد يعكس محددات نهج النمو الاقتصادي الشامل وطويل الأجل في المحافظات المصرية.

وذكرت أن المؤشر تم إعدادة بمشاركة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، والمجلس الوطني المصري للتنافسية، وبتعاونٍ وثيقٍ ومُمتد مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا).

وأضافت أن المؤشر تم تنفيذة بدعم مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لافتة إلى مشاركة مسئولي الحكومة على المستويين المركزي والمحلي ومُمثلي المجالس النيابية والمؤسسات الدولية، في إطار النهج التشاركي الذي تَحرِص عليه الدولة.

