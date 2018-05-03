وزيرة التخطيط تصل السويس لافتتاح المراكز التكنولوجية

المال-خاص وصلت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، الآن إلى ديوان عام محافظة السويس لبدأ جولتها التفقدية لافتتاح المرحلة الثانية للمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بأحياء المحافظة ويستقبلها اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس وذلك فى إطار خطة الوزارة…

المال-خاص

وصلت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، الآن إلى ديوان عام محافظة السويس لبدأ جولتها التفقدية لافتتاح المرحلة الثانية للمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بأحياء المحافظة ويستقبلها اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس وذلك فى إطار خطة الوزارة لميكنة كل الخدمات الحكومية وحرصاً على تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات اللجنة العليا للإصلاح الإدارى برئاسة رئيس مجلس الوزراء لتفعيل منظومة الشباك الواحد لخدمة المواطنين وميكنة الخدمات المقدمة لهم.

وتشهد السعيد فى بداية زيارتها للمحافظة فيلما تسجيليا عن المراكز التكنولوجية واّخر يتناول إنجازات مشروعات المحليات ويليه عرض تقديمى يتناول السويس فى أربع سنوات لتقم بعدها السعيد بتكريم المتميزين من مدراء المراكز التكنولوجية عن المجهود المبذول والذى أسهم فى نجاح تجربة ميكنة المراكز التكنولوجية فى المرحلة الثانية.

ومن المقرر أن تتجه وزيرة التخطيط خلال جولتها التفقدية لزيارة كلية الطب بجامعة السويس لتتجه بعدها لافتتاح المركز التكنولوجى بحى فيصل فضلاً عن افتتاح مركز تكنولوجى حى الأربعين وحى السويس وتفقد أعمال رفع كفاءة الحدائق بشارع بورسعيد.

ويشار إلى أن وزيرة التخطيط كانت قد افتتحت المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين والمستثمرين بحى أول مدينة الاسماعيلية فى فبراير الماضي، كما افتتحت المرحلة الثانية للمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة وكلا من مجالس مدن القنطرة غرب-القنطرة شرق-فايد- القصاصين-أبوصوير-التل الكبير وعدد (3) احياء أول وثانى وثالث لتصبح بذلك محافظة الإسماعيلية من المحافظات الإلكترونية التى تقدم الخدمات الحكومية بشكل مميكن.

يذكر أنه تم الانتهاء من تطوير وميكنة 145 وحدة محلية منهم 52 وحدة تعمل على النظام المركزى وتشمل مدن محافظات القناة إلى جانب 5 ديوان عام محافظة كما تم الانتهاء من تطوير وميكنة 15 مدينة بهيئة المجتمعات العمرانية بالإضافة إلى إنشاء 22 بوابة إلكترونية للمحافظات وفيما يخص المحافظات الحدودية (الوادى الجديد- مطروح- البحر الأحمر- جنوب سيناء) فجارى العمل على إجمالى (26) وحدة محلية وعدد (13) وحدة محلية بمحافظة القاهرة والشرقية.