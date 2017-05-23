وزيرة التخطيط تشهد حفل تخريج الدفعة الأولى لـ31 كادر حكومى

المال - خاصتشهد الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الثلاثاء، حفل تخريج الدفعة الأولى وعددهم 31 كادر حكومي حصلوا على ماجستير إدارة الأعمال الحكومية، والدفعة الثانية وعددهم 122 كادر حصلوا على دبلوم إدارة الأعمال الحكومية، وذلك ضمن برنامج شامل تنفذه الوزارة لتأهيل ع

المال – خاص

تشهد الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الثلاثاء، حفل تخريج الدفعة الأولى وعددهم 31 كادر حكومي حصلوا على ماجستير إدارة الأعمال الحكومية، والدفعة الثانية وعددهم 122 كادر حصلوا على دبلوم إدارة الأعمال الحكومية، وذلك ضمن برنامج شامل تنفذه الوزارة لتأهيل عدد 350 كادر من جميع الوزرات وجميع المحافظات في المرحلتين الأولى والثانية.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري بتأهيل وإعداد القيادات الشابة وتنفيذاّ لرؤية مصر 2030 لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة التي تهدف الي رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة من خلال تنمية القدرات والمهارات القيادية والإدارية للإدارة الوسطي والعليا كل في مجال اختصاصه، لإتاحة فرص أكبر لشغل الشباب المناصب القيادية بالدولة.

يتم تنفيذ برنامج تأهيل القيادات الحكومية بالجهاز الإداري بالدولة، بالتعاقد بين الجامعة الفرنسية بالقاهرة والمدرسة الفرنسية العليا للعلوم التطبيقية والتجارية ESLSCA، بتمويل من وزارة التخطيط وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.

شمل برنامج الإعداد 3 مراحل، الأولى وهى التمهيدية والاستكشافية، ومدتها أربعة أشهر بإجمالي 24 يوماّ تعليمياّ يمنح من يجتازها بنجاح شهادة اساسيات الإدارة، وتبع ذلك مرحلة التخصص والتقييم، ومدتها أربعة أشهر بإجمالي 24 يوماّ تعليمياّ يمنح من يجتازها بنجاح دبلوم في إدارة الاعمال الحكومية.

بينما شملت مرحلة النجاح والتميز وهي المرحلة الثالثة، ومدتها اثني عشر شهراّ بإجمالي 52 يوماّ تعليمياّ يمنح من يجتازها بنجاح ماجيستير في إدارة الاعمال الحكومية (MBAG).

أهم معايير اختيار الكوادر المشاركة في البرنامج التأهيلي السن من 30 -45، إجادة اللغة الانجليزي، اجتياز اختبارات الموضوعة من قبل المدرس، اجتياز المقابلة الشخصية، حيث يتم مشاركة 200 كادر في المرحلة الاولى ويمنحون شهادة أساسيات الإدارة، و122 كادر للمرحلة الثانية ويمنحون دبلوم في إدارة الاعمال الحكومية، و40 كادر في المرحلة الثالثة ويمنحون ماجستير في إدارة الأعمال.