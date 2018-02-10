وزيرة التخطيط تشهد إطلاق أول تقرير للسعادة في العالم بدبي

شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم السبت، فى الدورة الثانية لمنتدي الحوار العالمي للسعادة برئاسة عهود الرومي، وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة الإماراتية، والذي يأتي في إطار القمة العالمية للحكومات 2018 في دورتها السادسة والمقامة بدولة الإمارات العربية المتحدة بإمارة دبي، و شهدت مراسم إطلاق أول تقرير للسعادة في العالم على هامش المنتدى، والذي يتبني في دورته الحالية الحوار حول “السياسات الحكومية لإعطاء حلول للحكومات لسعادة مجتمعاتهم “.

وتقدمت وزيرة التخطيط بالشكر إلى عهود الرومي لدعوتها لحضور المنتدى، وأشادت بالمنتدى وبفكرة تقرير السعادة وبالجهد المبذول من الجانب الإماراتي في تنظيم القمة العالمية للحكومات.

وقالت علي هامش مشاركتها بالمنتدي”: إن كل الأديان والمنظومات القيمية والأخلاقية تحث على تحقيق معايير السعادة وجودة الحياة وكفالة الحياة الكريمة للجميع”.

و أكدت عهود الرومي، أن بلادها تقدم التقرير الأول للسعادة ولديها إستراتيجية لجودة الحياة في الإمارات، وتابعت : “لا شيء يسعدني أكثر من سعادة الآخرين”.

وأضاف وزير التخطيط الإندونيسي أننا نسعى لجعل الأهداف الأممية محققة للسعادة، ونريد عالما خاليا من الفقر ويحقق المساواة بين الجميع، و الحفاظ على كوكبنا وموارده وهذا لن يتحقق إلا بالشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني و المجتمع الأكاديمي.

وتستعرض وزيرة التخطيط على هامش القمة تقريرا حول ما تم إنجازه من أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة والأهداف الأممية من خلال “رؤية مصر 2030” كما تشهد استعراض تجارب دولية مشاركة في القمة حول مواجهة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وإيجاد حلول لها لتحقيق الغايات الإستراتيجية وفق أفضل الممارسات العالمية.

وعلى صعيد آخر تتبني القمة في دورتها السادسة مناقشة مستقبل الحكومات وعرض التجارب الدولية والاستفادة منها في تطوير الحكومات الحالية، إلى جانب استعراض مسائل وموضوعات متعلقة بدور الشباب في بناء المجتمعات، إضافة إلى طرح الخطط والإستراتيجيات التي تعزز دور الشباب في مسيرة التنمية، باعتباره القوة الدافعة لعجلة التنمية المستدامة، و تعد القمة العالمية للحكومات، أكبر تجمع حكومي سنوي عالمي، للارتقاء بمستقبل الحكومات في العالم.

ويشارك فى القمة هذا العام 16 منظمة دولية، و140 دولة ، و4 آلاف شخص، وأكثر من 26 رئيس دولة ووزراء ورؤساء منظمات، و تضم120 جلسة رئيسية إلى جانب مشاركة نخبة من كبار القادة وصناع القرار والخبراء والمفكّرين من القطاعين الحكومي والخاص حول العالم.

وتتضمن قائمة المشاركين بالقمة من رؤساء المنظمات الدولية كل من : جيم كيم رئيس البنك الدولي، وكريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي، وأنخيل غوريا أمين عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأودري أزولاي أمين عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو)، وأكيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وروبيرتو أزيفيدو مدير عام منظمة التجارة العالمية، وتيدروس غيبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية.