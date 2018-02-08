وزيرة التخطيط تشارك في القمة العالمية للحكومات

المال- خاص تتجه غدًا د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لدولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في فعاليات الدورة السادسة من القمة العالمية للحكومات. وتقوم السعيد باستعراض ما تم إنجازه من أهداف استراتيجية التنمية المستدامة والأهداف الأممية من خلال رؤية…

المال- خاص

تتجه غدًا د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لدولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في فعاليات الدورة السادسة من القمة العالمية للحكومات.

وتقوم السعيد باستعراض ما تم إنجازه من أهداف استراتيجية التنمية المستدامة والأهداف الأممية من خلال رؤية مصر 2030 كما تشهد السعيد استعراض تجارب دولية مشاركة في القمة حول مواجهة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وإيجاد حلول لها لتحقيق الغايات الاستراتيجية وفق أفضل الممارسات العالمية.

كما تناقش وزيرة التخطيط على هامش القمة موضوعات تتعلق بدور الشباب ومشاركتهم في بناء المجتمعات باعتبارهم القوة اللازمة لدفع عجلة التنمية وتستعرض السعيد الجهود المبذولة لتمكين الشباب في مصر ودعم أفكارهم ومشروعاتهم الناشئة من خلال برامج ريادة الأعمال وغيرها.

ومن المقرر أن تشارك د.هالة السعيد بمنتدي الحوار العالمي للسعادة والذي يأتي كجزء أساسي من الأجندة السنوية للقمة برئاسة معالي السيدة “عهود الرومي” وزيرة الدولة الإماراتية للسعادة وجودة الحياة.. ويتبنى المنتدى في دورته هذا العام السياسات الحكومية لإعطاء حلول للحكومات لسعادة مجتمعاتهم.

وتتضمن قائمة المشاركين بالقمة من رؤساء المنظمات الدولية: جيم كيم رئيس البنك الدولي، وكريستين لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي، وأنخيل غوريا أمين عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأودري أزولاي أمين عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو)، وأكيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وروبيرتو أزيفيدو مدير عام منظمة التجارة العالمية، وتيدروس غيبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية.

وتضم القمة هذا العام مشاركة 16 منظمة دولية، و120 جلسة رئيسية، و140 دولة مشاركة، و4 آلاف مشارك، وأكثر من 26 رئيس دولة ووزراء ورؤساء منظمات كما يشارك بها نخبة من كبار القادة وصناع القرار والخبراء والمفكّرين من القطاعين الحكومي والخاص حول العالم وتعد القمة العالمية للحكومات، أكبر تجمع حكومي سنوي عالمي، للارتقاء بمستقبل الحكومات في العالم.