وزيرة التخطيط تشارك غدًا بمؤتمر شارك تبدع تنطلق بمحافظة الفيوم

المال- خاص تشارك هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، غدًا السبت، في المؤتمر الإقليمي الأول لشباب شمال الصعيد بعنوان "شارك تُبدع تَنطلق"، والمقام في الفترة من 23 فبراير و25 فبراير بمحافظة الفيوم، بمشاركة عدد من الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات والشخصيات العامة وبحضور 1200 شا

المال- خاص





تشارك هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، غدًا السبت، في المؤتمر الإقليمي الأول لشباب شمال الصعيد بعنوان “شارك تُبدع تَنطلق”، والمقام في الفترة من 23 فبراير و25 فبراير بمحافظة الفيوم، بمشاركة عدد من الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات والشخصيات العامة وبحضور 1200 شاب وفتاة من المحافظات.

وينطلق المؤتمر كمنصة فعالة للحوار المباشر بين مؤسسات الدولة المختلفة والشباب المصري الواعد الذي يطمح في بناء مستقبل أفضل لوطنه، في إطار إيمان القيادة السياسية بأهمية خلق قنوات تواصل مع شبابها.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر دور الشباب ما بين الإنجازات والبطولات، رؤى الشباب في بناء المستقبل، إلى جانب بحث دور مؤسسات الدولة في تأهيل الشباب ودور المؤسسات الأهلية ورجال الأعمال في بنائهم، كما يتناول المؤتمر الشباب والمشروعات الوطنية ودور الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة في بناء الوطن.

ويأتي الهدف من مؤتمر شارك تبدع وتنطلق متمثلًا في تشجيع الشباب على تقديم الآراء والمقترحات المبنية على رؤى علمية والعمل على مشاركتهم بشكل فاعل ومؤثر في عملية التنمية بجوانبها العديدة، مع إبراز دور الشباب من الجنسين في الإبداع والتفكير، إلى جانب إسهام الشباب في صناعة توجه عام، وفي تشكيل كتلة قادرة على القيادة.

تأتى مشاركة هالة السعيد بالمؤتمر في إطار حرص وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على دعم الشباب في طرح أفكارهم وإبداعاتهم مع دعم وتسويق مشروعاتهم.