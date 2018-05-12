وزيرة التخطيط تشارك غداً فى حفل القاهرة عاصمة الشباب العربى

المال-خاصتشارك الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى غداً الأحد، بفعاليات حفل القاهرة عاصمة الشباب العربى لعام 2018 - 2019 تحت شعار: "حلم واحد.. هدف واحد"، والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى وذلك بعد تسلم القاهرة مفتاح الن

المال-خاص

تشارك الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى غداً الأحد، بفعاليات حفل القاهرة عاصمة الشباب العربى لعام 2018 – 2019 تحت شعار: “حلم واحد.. هدف واحد”، والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى وذلك بعد تسلم القاهرة مفتاح النسخة الرابعة من فعاليات عاصمة الشباب العربى من دولة الكويت، وإعلانها عاصمة الشباب لعام 2018/2019 ويقام الحفل بمركز المؤتمرات الدولى بالتجمع الخامس بمشاركة وحضور عدد من الوزراء ولفيف من الشخصيات العامة والمسئولين، إلى جانب مشاركة عدد من وزراء الشباب والرياضة العرب.

وتأتى مشاركة هالة السعيد بالفعالية لدعم الوزارة الكامل للشباب ومشاركتهم وتأهيلهم للقيادة فى إطار خطة الدولة لتمكين الشباب بدعم من القيادة السياسية، حيث أقامت على مدار الشهور السابقة عدة دورات تدريبية وبرامج ومشروعات تستهدف دعم فكر الشباب وتشجيعهم على الابتكار مما يحقق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 والتى تضع الشباب والمرأة على رأس قائمة أولوياتها.

يذكر أن الجامعة العربية بالقاهرة تنظم بشكل سنوى منذ 2015 برنامج عاصمة الشباب العربى حيث يتم اختيار عاصمة عربية تتبنى تنظيم فعاليات بهدف تشجيع الأفكار الجديدة والمبدعة فى مجال العمل الشبابى على المستويات المختلفة، إذ وقع الاختيار على مملكة البحرين لتتبنى الدورة الأولى لـ«عاصمة الشباب العربي»وذلك فى عام 2015 لتأتى بعدها الرباط فى الدورة الثانية للفعالية لعام 2016 على أن تحتضن الكويت الدورة الثالثة فى مايو 2017 لتتسلم بعدها محافظة القاهرة عن عام 2018 الدورة الرابعة لعاصمة الشباب العربى.

وتستهدف فعاليات هذه المناسبة فئة الشباب فى عمر ما بين 14 إلى 35 عاماً من دول الوطن العربى والخليج، بما يضمن تفعيل دور الشباب وتعزيز قدراتهم فى مجالات مختلفة تشمل؛ الفنون، والإعلام، والرياضة، والعلوم، والتكنولوجيا، والتعليم.