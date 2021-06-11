وزيرة التخطيط تشارك بمنتدى هيئات ترويج الاستثمار الأفريقية الأول «التكامل من أجل النمو» اليوم

من المقرر أن تشارك بالجلسة المنعقدة، خلال فعاليات اليوم الأول من المنتدى بعنوان "تعزيز مشاركة القطاع الخاص: دور الحكومات الأفريقية والشركاء الإقليميين"

تشارك الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، بمنتدى هيئات ترويج الاستثمار الأفريقية؛ والذي يأتي، هذا العام، تحت عنوان “التكامل من أجل النمو”، ويفتتحه رئيس مجلس الوزراء، والمنعقد بمدينة شرم الشيخ، في الفترة من 11 إلى14 يونيو، وهو المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية.

حيث من المقرر أن تشارك بالجلسة المنعقدة، خلال فعاليات اليوم الأول من المنتدى بعنوان “تعزيز مشاركة القطاع الخاص: دور الحكومات الأفريقية والشركاء الإقليميين”، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وامكيلي كابيتسوي ميني، الأمين العام لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، د. الهادي محمد إبراهيم، وزير التعاون الدولي بالسودان، عبدو فال، من الوكالة الوطنية لترويج الاستثمار والأعمال العامة، بالسنغال.

ويدير الجلسة الدكتور هاني سري الدين رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ بمصر.

يُشار إلى أن المنتدى هو الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية، الذى تُنظمه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بحضور وزراء ورؤساء هيئات الاستثمار في 34 دولة أفريقية، بالإضافة إلى ممثلي كُبرى المؤسسات والتكتلات الاقتصادية، وكبار رجال الأعمال المصريين أصحاب التجارب الناجحة بالسوق الأفريقية.