وزيرة التخطيط تشارك بمؤتمر النمو الشامل فى مصر

المال - خاصشاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الأحد، بمؤتمر "النمو الشامل فى مصر وخلق فرص العمل"، الذي يعقده البنك المركزي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، تحت رعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل.وناقش المؤتمر التجربة المصرية والتطور الإيجا

المال – خاص

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الأحد، بمؤتمر “النمو الشامل فى مصر وخلق فرص العمل”، الذي يعقده البنك المركزي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، تحت رعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل.

وناقش المؤتمر التجربة المصرية والتطور الإيجابي الذي تم تحضيره في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلى، وبناء توافق في الآراء بين الأطراف المعنية حول الإصلاحات اللازمة في الفترة المقبلة للوصول إلى نمو اقتصادي مرتفع يسهم فى توفير فرص العمل والتشغيل واستيعاب الداخلين الجدد الى سوق العمل.

وأشارت الوزيرة، خلال كلمتها بالمؤتمر إلى تحقيق الاقتصاد المصري لمعدلات نمو موجبة في كافة القطاعات الاقتصادية، بدايةً من الربع الثالث من العام المالي 16/2017، مستمراً في هذا الاتجاه حتى الربع الثاني من العام المالي 17/2018 وذلك للمرةِ الأولى منذ ما يقرب من عشر سنوات منذ 2006/2007.

وأوضحت أن هيكل النمو الاقتصادي تغير بشكلٍ جذري ليأتي مدفوعاً بمعدل الاستثمار بعد أن كان يأتي مدفوعاً بمعدل الاستهلاك، الأمر الذي انعكس على تحسن معدل النمو الاقتصادي الحقيقي ليصل 5.3٪ في الربع الثاني 17/2018 وليشكل أعلى معدل نمو يُحققه الاقتصاد المصري منذ 2008/2009 ما يعادل ثماني سنوات.

وأشارت إلى أن المؤشرات الإيجابية التي شهدتها معدلات النمو دفعت إلى رفع توقعات الحكومة والمؤسسات الدولية للنمو الاقتصادي لعام 17/2018 من 4.6٪ قبل بدء تنفيذ برامج الإصلاح إلى 5.3٪، مما انعكس على تحُسَن التصنيف الائتماني الدولي لمصر من سالب إلى موجب، موضحة أن المرحلة السابقة بكل نتائجها وتداعياتها تعد كمرحلة تمهيد ضرورية لتحقيق طفرة تنموية واضحة خلال المرحلة القادمة، وبما ينعكس على تحُسن معدلات النمو الاقتصادي لتصل في عام 18/2019 إلى 5.8٪ وتتصاعد تدريجياً إلى 8٪ بحلول عام 21/2022.

وأكدت على حرص الحكومة على التوزيع العادل لثمار النمو، من خلال توجيه الاستثمارات الحكومية لسد الفجوات التمويلية في المحافظات، مشيرة إلى أنه تم توجيه 26 مليار جنيه لمُحافظات الصعيد في خطة عام 18/2019، فضلاً عن توجيه 3 مليارات جنيه لتنمية محافظتي جنوب وشمال سيناء.

وأضافت أن نمو الاقتصاد المصري بدأ يتحول إلى نمو احتوائي موفر لفرص العمل، ما أثبتته مؤشرات التشغيل والذي انعكس على توفير مزيد من فرص العمل بتوفير متوسط سنوي بلغ 710 ألف فرصة خلال عامي 15/2016 و16/2017 مما أسهم في انخفاض مُعدل البطالة لأقل مستوياته منذ أربع سنوات إلى 11.3٪ خلال الربع الثاني من العام المالي 17/2018.

وتابعت أنه من المتوقع استمرار الانخفاض التدريجي إلى 10.4٪، خلال العام المالي 18/2019 وإلى 8.5٪ بحلول عام 21/2022.

وتناول المؤتمر اليوم تحديد الأولويات العامة للإصلاح الهيكلي والتي من شأنها أن تعالج التحديات التى تواجه مصر على المدى المتوسط، وتتضمن موضوعات المؤتمر مناقشة تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلى باعتباره ركيزة للنمو الشامل وخلق فرص العمل؛ إلى جانب مناقشة تجارب واستراتيجيات الإصلاح الناجحة فى البلدان الأخرى والدروس المستفادة منها، فضلاً عن سياسات تعزيز النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص.

وشارك فى المؤتمر عدد من صناع السياسات الاقتصادية من المؤسسات الدولية والمصرية الدوليين والمصريين لعرض تجاربهم الناجحة فى مجال الإصلاح الاقتصادي، ومنهم عدد من خبراء صندوق النقد الدولى، فضلاً عن مشاركة قطاع عريض من ممثلى المجتمع المدنى والدوائر الأكاديمية والقطاع الخاص.