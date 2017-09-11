وزيرة التخطيط تشارك بمؤتمر الحوكمة ومكافحة الفساد

المال- خاص تشارك د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، غدًا الثلاثاء، بالمؤتمر الأول للإدارة المحلية بين "الحوكمة ومكافحة الفساد"، الذي تنظمه وزارة الدولة للتنمية المحلية، بمعهد إعداد القادة بالعجوزة. ويناقش المؤتمر سياسات حوكمة الإدارة المحلية للحد من الفساد بما يدعم تطبيق

المال- خاص

تشارك د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، غدًا الثلاثاء، بالمؤتمر الأول للإدارة المحلية بين “الحوكمة ومكافحة الفساد”، الذي تنظمه وزارة الدولة للتنمية المحلية، بمعهد إعداد القادة بالعجوزة. ويناقش المؤتمر سياسات حوكمة الإدارة المحلية للحد من الفساد بما يدعم تطبيق الدستور المصري وتوجهات الدولة، وبما يضمن تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.





يبدأ المؤتمر بكلمة د.هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، حول الإدارة المحلية وبرنامج اللا مركزية والحوكمة ومحاربة الفساد. ويتحدث بعدها المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، والمهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية، حول الأطر الدستورية والتشريعية، وقانون الإدارة المحلية الجديد.

وتُلقي وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري كلمتها حول الحوكمة والنظام المحلى في ظل اللا مركزية والحوكمة الإلكترونية المحلية. وتتبعها كلمة للدكتور صالح الشيخ، نائب الوزيرة للإصلاح الإداري.

ويشارك في المؤتمر أيضًا المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، والمستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع، والمستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، واللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. بالإضافة إلى محافظي القاهرة والجيزة والإسكندرية وقنا والقليوبية والمنوفية والفيوم وممثلين عن هيئة الرقابة الإدارية.