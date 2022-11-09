وزيرة التخطيط تشارك بجلسة «أسواق الكربون الطوعية بالبورصة المصرية» ضمن COP27

شاركت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، بحدث “أسواق الكربون الطوعية بالبورصة المصرية”، المنعقد خلال أحداث يوم التمويل، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، والمنعقد ضمن فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ “COP27″، الذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 7- 18 نوفمبر، بحضور عدد من رؤساء دول العالم، ومشاركة دولية واسعة.

وخلال كلمتها أكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ضرورة بذل المزيد من الجهد لتسريع العمل المناخي، لافتة إلى أن أحدث تقرير صادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ يشير إلى أن كل الدول مقصّرة إلى حد كبير، حيث تقلُّ التدفقات المالية بمقدار من ثلاثة إلى ستة أمثال المستويات المطلوبة بحلول عام 2030، مشيرة كذلك إلى ما ذكره مؤتمر الأطراف “cop26” بوضوح أن الدول الأطراف لم تفِ بعدُ بالتزاماتها بتحقيق هدف 100 مليار دولار.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن أخذ تغير المناخ في الاعتبار في جميع السياسات الإنمائية والاقتصادية أصبح أولوية، حيث إن التمويل الأخضر والتمويل المتعلق بالمناخ يؤديان دورًا متناميًا في السياسات الاقتصادية والمالية للدول النامية.

وأشارت السعيد إلى تطبيق مصر آليات مبتكرة للتمويل، بما في ذلك تنفيذ معايير الاستدامة لتحضير خطة الاستثمار الوطنية، فضلًا عن إطلاق أول سندات خضراء عامة وخاصة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتابعت: إنه يمكن النظر إلى أسواق الكربون الطوعية كخيار لزيادة تعبئة موارد إضافية لسدّ الفجوة القائمة، موضحة أن العرض الحالي لاعتمادات الكربون الطوعية يأتي في الغالب من القطاع الخاص الذي يطور مشروعات الكربون، مما يدل على أهمية اعتماد نهج تشاركي لإشراك جميع أصحاب المصلحة المعنيين في التصدي لتغير المناخ، فضلًا عن الدور القيادي الذي يمكن للقطاع الخاص أن يقوم به، مما يتيح له المجال للتصرف بسرعة وكفاءة.

وأضافت أنه في مصر اتخذت عدة شركات من القطاع الخاص بالفعل خطوات واضحة في هذا الصدد، منها “سيكيم” التي تستخدم الآن اعتمادات الكربون لتقليل الانبعاثات الكربونية، وفي الوقت نفسه دعم حملة تخضير الصحراء.

كما أشارت وزيرة التخطيط إلى إنشاء “مجلس الأعمال المصري للتحول الأخضر” من مجموعة من الشركات قررت العمل على أساس طوعي تمامًا برصد بصمتهما الكربونية، ودعم التخفيف من حِدّتها.

وأكدت التزام الحكومة بتقديم كل الدعم والحوافز اللازمة للقطاع الخاص، على الرغم من التحديات الاقتصادية المستمرة وتضييق الحيز المالي بسبب تأثيرات “Covid” والتطورات الجغرافية السياسية الحديثة، مشيرة إلى قيام وزارة التخطيط، بالتنسيق مع مجلس الوزراء والوزارات ذات الصلة وسوق الأوراق المالية المصرية، لتوفير “حوافز خضراء” للقطاع الخاص.

وتابعت السعيد إن الصندوق السيادي المصري الذي تم إنشاؤه كذراع للاستثمار في الحكومة، وشريك القطاع الخاص، يقوم بالاستثمار في مشروعات مِن شأنها أن تخلق إمدادات من اعتمادات الكربون، بما في ذلك مجموعة متنامية من الصناعات المتجددة القائمة على مصادر الطاقة المتجددة والوقود الخضراء، موضحة أن الصندوق سيعلن قريبًا عن استثمار في صندوق لاعتمادات الكربون يهدف إلى الاستثمار في القضايا الرئيسية لإزالة الكربون، متابعة أن هناك إمكانية كبيرة لمصر وللقارة الأفريقية بأسْرها في أن تصبح مصدرًا ضخمًا لأرصدة الكربون.

واختتمت كلمتها مؤكدة دعم الحكومة هذه المبادرة الرائدة التي تمثل فرصة لزيادة تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل العمل المناخي.