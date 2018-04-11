وزيرة التخطيط تستعرض تجربة مصر فى دعم المشروعات الصغيرة بالأردن

د.هالة السعيد: الدولة بصدد إطلاق قانون يحفز القطاع غير الرسمى للاندماج داخل الرسمىأحمد عاشورشاركت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فى جلسة الاجتماع السنوى الثامن لمجلس الإشراف على الحساب الخاص المنشأ لدى الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى وذلك على هامش مشاركته

د.هالة السعيد: الدولة بصدد إطلاق قانون يحفز القطاع غير الرسمى للاندماج داخل الرسمى

أحمد عاشور

شاركت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فى جلسة الاجتماع السنوى الثامن لمجلس الإشراف على الحساب الخاص المنشأ لدى الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى وذلك على هامش مشاركتها فى الاجتماع السنوى السابع والأربعين لمجلس محافظى الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى بالعاصمة الأدنية عُمان.

وقالت وزيرة التخطيط خلال الجلسة إن الحساب الخاص وصناديق التمويل العربية قدمت دعما تمويليا وفنيا كبيرا لقطاع المشروعات الصغيرة فى الدول العربية خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، يعطى أولوية كبرى لقطاع المشروعات الصغيرة، حيث تم إنشاء جهاز جديد لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أن الدولة بصدد إطلاق قانون يعطى قدرا من التحفيز لضم القطاع غير الرسمى داخل الرسمي، مشيرة إلى أنه قد يكون مفيداً للدول الأخرى.

واستعرضت د.هالة السعيد، أثناء الجلسة التجربة المصرية فى إنشاء جهاز يقوم بالتنسيق ودعم المشروعات، مؤكدة أهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة وتعظيم الاستفادة من الامكانيات والفرص المتاحة للدول العربية فى هذا المجال.

وأكدت السعيد أن هذا الحساب الخاص يقدم ويتوسع فى مجال الدعم للخدمات غير التمويلية التى تقدم بجانب الخدمات التمويلية أو الدعم المالي، مشيرة إلى أنه لابد من الاستفادة من حجم المشروعات ونتائجها وعوائدها فى توفير المزيد من فرص العمل لكل مشروع وتابعت قائلة “فنحن ننعم فى مجتمعاتنا العربية بأننا دول شابة وبالتالى توفير فرص العمل المختلفة تكون أهم هدف لمثل هذا الحساب الخاص”.

يذكر أن الحساب الخاص تم انشاؤه بقرار من القمة الاقتصادية والاجتماعية العربية فى يناير 2009 بمبادرة من أمير دولة الكويت لتوفير الموارد المالية اللازمة لتمويل ودعم مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة فى الدول العربية، حيث تقرر إسناد مهام إدارة هذا الحساب إلى الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعي، ويساهم فيه الصندوق بمبلغ 100 مليون دولار، وبلغ إجمالى رأس ماله 1.3 مليار دولار بمساهمة 18 دولة عربية، وقد بلغ إجمالى قيمة التمويلات التى قدمها الحساب متذ انشائه حتى نهاية 2017 حوالى 2.1 مليار دولار لتمويل ما يزيد عن 63 ألف مشروع مما ساهم فى توفير ما يزيد على 146 ألف فرصة عمل فى الدول العربية المستفيدة.

يُشار إلى أن الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى هو مؤسسة مالية إقليمية عربية تهتم بتمويل المشروعات الإنمائية الاقتصادية والاجتماعية وذلك عبر تمويل المشروعات الاستثمارية العامة والخاصة، وتقديم المعونات والخبرات الفنية.