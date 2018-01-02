وزيرة التخطيط تستجيب لمطالب 3 شباب وتفتتح مصنعهم

المال - خاص استجابت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لمطالب ثلاثة شباب من محافظة قنا، وافتتحت مصنعهم الصغير لإنتاج أسلاك الألومنيوم. كانت وزيرة التخطيط لاحظت وقوف ثلاثة من الشباب بالقرب من موقع أحد المصانع التي تتفقدها بالمنطقة الصناعية بنجح حمادي، ورفع الشباب لا

المال – خاص



استجابت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لمطالب ثلاثة شباب من محافظة قنا، وافتتحت مصنعهم الصغير لإنتاج أسلاك الألومنيوم.



كانت وزيرة التخطيط لاحظت وقوف ثلاثة من الشباب بالقرب من موقع أحد المصانع التي تتفقدها بالمنطقة الصناعية بنجح حمادي، ورفع الشباب لافتة (أنا صاحب مصنع الكومندا للوف المعدني .. يشرفني حضوركم لافتتاح مصنعي)، وعلى الفور توجهت د. هالة السعيد، وقامت بقص شريط الافتتاح وتفقد المصنع من الداخل واستمعت إلى شرح أحد الشباب الثلاثة عن طريق سير العمل بالمصنع.

